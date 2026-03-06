Tháng Tết, 3.890 xe Toyota (không bao gồm Lexus) được bán ra thị trường, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Hilux ghi nhận doanh số ấn tượng chỉ sau tháng đầu ra mắt với 871 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota và được người dùng đánh giá cao.

Tháng 3 trẩy hội du Xuân, Toyota tiếp tục tri ân khách hàng với loạt ưu đãi lớn cho các mẫu xe chủ lực. Bộ đôi BMPV có mức khuyến mại lớn nhất, tương đương 100% thuế trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm đến 66 triệu đồng khi mua Veloz Cross và 60 triệu đồng với Avanza Premio. Khách hàng mua xe Vios và Yaris Cross nhận hỗ trợ tương đương 50% thuế trước bạ. Cùng với đó, khách hàng còn có cơ hội nhận mức lãi suất vay hấp dẫn khi mua xe theo hình thức trả góp.

Nhằm góp phần đưa các dòng xe thân thiện môi trường đến tay khách hàng, Toyota duy trì ưu đãi cho khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe Toyota HEV mới (Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross) tại các Đại lý hoạt động T-SURE. Khách hàng được chọn 1 trong 2 gói khuyến mãi: Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc Miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Ngoài ra, ưu đãi gói vay 100% giá trị xe với mức lãi suất cố định trong 2 năm đầu được áp dụng cho các nhóm khách hàng: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Nhân viên thuộc công ty trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Nhân viên thuộc đối tác/Nhà cung cấp/Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam cũng góp phần giúp việc sở hữu ô tô trở nên dễ dàng hơn.

Với các chính sách ưu đãi kể trên, Toyota kỳ vọng tiếp tục gia tăng doanh số và giữ vững vị thế thương hiệu xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường Việt Nam.