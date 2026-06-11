Kết quả kinh doanh ấn tượng tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam trong tháng thứ 20 liên tiếp.

Limo Green tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất của VinFast

Trong tháng 5, các dòng xe ô tô điện VinFast tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ ở tất cả các phân khúc, trong đó, Limo Green khẳng định vị thế mẫu xe “hot” nhất thị trường với 5.108 xe được bàn giao. Với ưu điểm vượt trội về công năng sử dụng, hiệu suất vận hành và chi phí tối ưu, mẫu MPV điện 7 chỗ của VinFast thu hút cả các khách hàng cá nhân mua xe để phục vụ gia đình lẫn các doanh nghiệp và tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải. Nhờ đó, chỉ sau 5 tháng đầu năm, đã có tới 24.059 xe Limo Green được khách hàng lựa chọn, trở thành mẫu xe bán chạy số 1 thị trường Việt Nam.

VF MPV 7 đạt doanh số 1.711 xe trong tháng 5

Phiên bản cao cấp hơn hướng đến khách hàng cá nhân VF MPV 7 cũng được thị trường đón nhận nồng nhiệt, với 1.711 xe bán ra trong tháng 5. Lũy kế từ đầu năm, đã có 7.923 xe VF MPV 7 đến tay khách hàng, dù mẫu xe này mới chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 2.

VF 3 và VF 5 tiếp tục là những mẫu ô tô điện được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam, khi đã có tới 4.770 chiếc VF 3 và 3.399 chiếc VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đến tay người tiêu dùng trong tháng 5. Tính từ đầu năm, doanh số lũy kế của VF 3 là 20.231 xe, trong khi VF 5 đạt 16.803 xe (bao gồm phiên bản Herio Green).

Các mẫu xe còn lại cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng như: VF 6 (1.674 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 11.057 xe), VF 7 (750 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 5.412 xe), EC Van (1.092 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 4.071 xe)…

Tính tổng cộng, đã có tất cả 97.961 xe ô tô điện VinFast được bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm, tiệm cận mốc 100.000 xe khi mới kết thúc 5 tháng đầu năm. Đây là kết quả kinh doanh chưa từng có tiền lệ đối với một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

VinFast có tháng thứ 20 liên tiếp đứng số 1 về doanh số tại thị trường Việt Nam.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Sự đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng dành cho các dòng sản phẩm ô tô điện VinFast là lời khẳng định uy tín nhất cho chất lượng và giá trị mà chúng tôi mang lại cho khách hàng. Tôi tin tưởng rằng, với xe tốt, giá tốt, dịch vụ hậu mãi cực tốt và hạ tầng trạm sạc phủ rộng, VinFast sẽ ngày càng chinh phục được nhiều khách hàng hơn nữa, qua đó góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho giao thông đô thị và môi trường sống của người dân.”

Cũng trong tháng 5, VinFast đã chính thức ra mắt và nhận đặt cọc sớm mẫu xe VF 8 thế hệ mới. Với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều nâng cấp đáng giá về công nghệ và tính năng, VF 8 thế hệ mới đã tạo nên một kỷ lục mới trên thị trường khi nhận 12.728 đơn hàng chỉ trong 8 ngày mở bán. Cùng với những mẫu xe đang “hot” trên thị trường, những dòng sản phẩm đột phá như VF 8 thế hệ mới sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng điện hóa tại thị trường ô tô Việt Nam.

(Nguồn: VinFast)