Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Điểm đáng chú ý nhất là việc tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi mạnh đối với ô tô điện chạy pin, qua đó kéo dài thời gian “0 đồng lệ phí trước bạ” đến hết ngày 31/12/2030.

Theo quy định mới, ô tô điện chạy pin kể từ thời điểm nghị định có hiệu lực thi hành sẽ tiếp tục được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu là 0%. Quy định này được thực hiện thống nhất theo phân loại phương tiện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Nghị định 202/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, áp dụng nối tiếp quy định tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP, văn bản trước đó cũng từng gia hạn ưu đãi lệ phí trước bạ 0% cho xe điện đến hết tháng 2/2027.

Như vậy, với quy định mới, thời gian hưởng ưu đãi đã được kéo dài thêm gần 4 năm, qua đó tạo ra một khung chính sách ổn định hơn cho thị trường xe điện tại Việt Nam trong dài hạn.

Xe ô tô điện được kéo dài thời gian hưởng ưu đãi miễn lệ phí trước bạ thêm 4 năm so với hiện nay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên thực tế, chính sách lệ phí trước bạ 0% đối với ô tô điện chạy pin đã được triển khai từ năm 2022 theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP, với lộ trình ban đầu là 3 năm miễn hoàn toàn, sau đó giảm còn 50% so với xe chạy xăng, dầu trong 2 năm tiếp theo. Tuy nhiên, trước xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh theo hướng kéo dài ưu đãi.

Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục duy trì chính sách này xuất phát từ mục tiêu kép: vừa giảm chi phí tiếp cận ban đầu cho người dân, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông.

Bộ này cũng cho biết, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Thị trường xe điện tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy cả phía nhà sản xuất, phân phối lẫn người tiêu dùng chuyển dịch sang dòng xe thân thiện môi trường.

Không chỉ tại Việt Nam, xu hướng ưu đãi tài chính cho xe điện cũng đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm giảm rào cản chi phí ban đầu. Đây được xem là một trong những công cụ chính sách quan trọng để thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện giao thông.

Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc đang từng bước được mở rộng và thị trường xe điện toàn cầu tăng trưởng mạnh, việc Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách lệ phí trước bạ 0% đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực lớn cho ngành công nghiệp ô tô điện trong nước.

Giới chuyên gia nhận định, khung chính sách ổn định và dài hạn không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn xe điện, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sản xuất, mở rộng hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam trong giai đoạn tới.