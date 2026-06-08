Ngoài ra, sản xuất 11,85 nghìn tấn tinh quặng đồng; tiêu thụ 2,8 nghìn tấn, đồng tấm hơn 2 nghìn tấn; tiêu thụ 1,7 nghìn tấn; 5,8 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 9 nghìn tấn; các nhà máy điện sản xuất 950 triệu kWh,… Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 6/2026 dự kiến đạt 16.513 tỷ đồng.

Trong tháng 5 vừa qua, TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột tại Trung Đông. Thời tiết tháng 5 nắng nóng ở cường độ cao, kèm giông lốc, mưa lớn bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than-khoáng sản, nhu cầu sử dụng than trong tháng 5 ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Cùng với áp lực lạm phát và biến động tỷ giá, giá nhiên liệu, vật tư đầu vào trong nước tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất; là thách thức lớn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, toàn tập đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao so với trung bình cả năm, tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành trong tổ chức sản xuất, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 3,13 triệu tấn; bằng 101,9% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng năm nay ước đạt 16,29 triệu tấn. Than sạch sản xuất ước đạt 3,2 triệu tấn; lũy kế 5 tháng ước đạt 16,31 triệu tấn. Tiêu thụ than ước đạt 4,92 triệu tấn; lũy kế 5 tháng ước đạt 22,17 triệu tấn. Sản lượng than giao điện trong tháng dự kiến đạt 4,07 triệu tấn; lũy kế 5 tháng ước đạt 18,36 triệu tấn…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản cơ bản ổn định, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản chủ yếu đều đạt kế hoạch điều hành tháng. Trong đó, sản xuất Alumina dự kiến đạt 122 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng dự kiến đạt 583,9 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 103,7 nghìn tấn, bằng 101,0% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng dự kiến đạt 524,6 nghìn tấn.

Tinh quặng đồng sản xuất dự kiến đạt 8,79 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 47,24 nghìn tấn; tiêu thụ 2,8 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đạt khoảng 14,29 nghìn tấn. Đồng tấm sản xuất dự kiến đạt 2,52 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 13,26 nghìn tấn; Tiêu thụ ước đạt 2,7 nghìn tấn; lũy kế 5 tháng ước đạt 13,4 nghìn tấn. Sản xuất kẽm thỏi đạt 1,0 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng ước đạt 4,15 nghìn tấn.

Phôi thép đạt 17,47 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng ước đạt 59,78 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 23,17 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 68,0 nghìn tấn…

Sản xuất 1.006 triệu kWh điện, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 4.763 triệu kWh.

Đồng thời, trong tháng 5/2026, Tập đoàn tiếp tục triển khai nghiêm các giải pháp, biện pháp an toàn - vệ sinh lao động đảm bảo các quy định, công tác môi trường toàn TKV đảm bảo các quy định và mục tiêu đề ra, không có sự cố môi trường.

Tổng kết của TKV cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn cơ bản ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân dự kiến đạt 19,8 triệu đồng/người/tháng; trong đó sản xuất than ước đạt 21 triệu đồng/ng-tháng. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 5/2026 đạt 16.914 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 77.073 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 5 đạt 3.227 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 12.424 tỷ đồng.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 3,13 triệu tấn. Than sạch sản xuất tổng số 3,3 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 5,02 triệu tấn than, than cung cấp cho sản xuất điện kế hoạch đạt 4,13 triệu tấn... Sản xuất 127 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ dự kiến 115,1 nghìn tấn. Sản xuất 11,85 nghìn tấn tinh quặng đồng; tiêu thụ 2,8 nghìn tấn. Sản suất kẽm thỏi 1,04 nghìn tấn; tiêu thụ 870 tấn.

Dự kiến sản xuất đồng tấm 2,01 nghìn tấn; tiêu thụ 1,7 nghìn tấn. Sản xuất phôi thép 15,0 nghìn tấn, tiêu thụ 17,0 nghìn tấn. Kế hoạch sản xuất 950 triệu kWh trong tháng 6/2026; sản xuất 5,8 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 9,0 nghìn tấn. Sản xuất Amon Nitrat 18,0 nghìn tấn; tiêu thụ 15,5 nghìn tấn...

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 6/2026 dự kiến đạt 16.513 tỷ đồng.

(Nguồn: TKV)