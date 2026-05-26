Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, các chỉ số về điện đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.

Cụ thể, hệ thống điện thành phố ghi nhận công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 25/5 là 6.203 MW, cao nhất từ trước đến nay và tăng 3,5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Thời điểm công suất đỉnh xuất hiện vào buổi tối cho thấy nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị sinh hoạt tăng mạnh sau giờ làm việc.

Sản lượng điện tiêu thụ ngày 25/5 cũng đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với sản lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2025 (122,84 triệu kWh).

Theo EVNHANOI, nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt độ cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh. Đồng thời, các thiết bị điện ngoài trời phải vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, làm gia tăng nguy cơ quá tải cục bộ vào giờ cao điểm.

Sản lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội lập kỷ lục lịch sử. Ảnh: EVNHANOI

Dự báo thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tiếp tục tăng cao.

Nhằm lan tỏa thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, EVNHANOI khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống điện trong cao điểm nắng nóng.

Theo đó, các gia đình nên bật điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng.

Ngoài ra, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết.

EVNHANOI cho rằng sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa nắng nóng.