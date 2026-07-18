Mùa lúa chín Sa Pa, Lào Cai Nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển, ngay dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Sa Pa, Lào Cai có khí hậu mát mẻ quanh năm. Từ tháng 6 tới tháng 8, Sa Pa là địa điểm "trốn nóng" lý tưởng tại miền Bắc khi nhiệt độ chỉ dao động ở mức 20 - 25 độ C. Từ giữa tháng 8, du khách bắt đầu tìm đến Sa Pa để ngắm những thửa ruộng bậc thang trổ bông xanh mướt, tham gia các tour trekking ngắm lúa. Tháng 8, thời tiết Sa Pa mát mẻ, dễ chịu. Ảnh: Linh Trang Du khách có thể thuê xe máy hoặc taxi để tới thăm Lao Chải, Tả Van - nơi cư trú của nhiều dân tộc như Mông, Dao, Giáy, thăm Cầu Mây, suối Mường Hoa, thác Giàng Ta Chải, hồ Séo Mý Tỷ… Quãng đường di chuyển khoảng 10km, nhiều đoạn nhỏ hẹp, gồ ghề khó đi nhưng khung cảnh hai bên đường với những ruộng bậc thang, nương ngô, núi đồi thì vô cùng bình yên, hút mắt. Nếu mong muốn tìm hiểu về ngôi làng người H'Mông đen sinh sống ở Sa Pa, cung trekking bản Ý Linh Hồ là trải nghiệm lý tưởng. Từ đầu tháng 8, lúa tại đây đã chuyển vàng sớm hơn các khu vực khác. Từ đầu tháng 8, khi đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, du khách còn có thể ngắm nhìn thung lũng Mường Hoa vàng ruộm lúa chín. Tuy nhiên, nếu tới Sa Pa vào tháng 8, du khách nên lưu ý xem dự báo thời tiết bởi đây là thời điểm dễ xảy ra mưa lớn diện rộng, lũ ống, lũ quét, sạt lở…; cẩn trọng với các hoạt động vui chơi gần suối, hồ.

Tận hưởng biển xanh ở Quy Nhơn, Gia Lai Từ tháng 5 đến tháng 9 là thời điểm Quy Nhơn có thời tiết đẹp, ít mưa bão, thích hợp cho các hoạt động giải trí biển. Để tránh cao điểm du lịch hè vào tháng 6-7, du khách có thể tận hưởng biển xanh ở Quy Nhơn vào tháng 8. Bãi Kỳ Co cách trung tâm thành phố Quy Nhơn cũ khoảng 23 - 27km, là địa điểm sở hữu nước biển xanh ngắt, như nước biển ở nhiều hòn đảo nổi tiếng trên thế giới Bali (Indonesia), Maldives... Ngoài các hoạt động tắm, lặn du khách có thể thuê chòi thư giãn bên bờ biển, chơi mô tô nước, dù kéo, cắm lều trại... Bãi Kỳ Co một mặt giáp biển, ba mặt giáp núi đồi, sóng êm và nước xanh, lý tưởng cho một chuyến nghỉ hè ngắn ngày. Ảnh: Hoàng Hà Cách Kỳ Co không xa là Eo Gió, nơi có con đường đi bộ ôm theo sườn núi và view biển đẹp ngoạn mục. Nếu mong muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân làng chài, du khách có thể tới làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải hoặc Trung Lương. Làng chài Trung Lương nằm ở một vùng ven biển thuộc xã Cát Tiến. Nơi đây mang vẻ đẹp bình yên, giản dị. Bãi biển ở đây rất thoải, bờ cát trắng và nước trong, xanh, phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ. Từ bãi biển có thể nhìn thấy cánh đồng điện gió, tạo nên góc check-in đẹp mắt. Làng chài Trung Lương khá nhỏ, nằm bình yên bên bờ biển trong xanh. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật