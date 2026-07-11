Nằm cách cảng Cửa Việt, xã Cửa Việt (huyện Gio Linh cũ) gần 30km, đặc khu Cồn Cỏ (trước sáp nhập là đảo Cồn Cỏ, còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Con Hổ, hay Hòn Mệ) là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Quảng Trị.

Hòn đảo này được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa với đặc trưng là các thềm đá bazan độc đáo dọc bờ biển và những bãi tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vỏ sò, vỏ điệp cùng cát, vụn san hô…

Nhi Linh (áo trắng kẻ đen) cùng nhóm bạn ghé thăm đặc khu Cồn Cỏ dịp gần đây

Nhi Linh – một người trẻ làm du lịch ở Quảng Trị cho biết, để tới đặc khu Cồn Cỏ, du khách di chuyển đến cảng Cửa Việt, sau đó tiếp tục đi tàu thêm khoảng 1-1,5 giờ đồng hồ.

Hiện có 2 tàu cao tốc vận chuyển khách ra đảo là tàu Chín Nghĩa và Cồn Cỏ Tourist. Hai tàu chạy luân phiên nhau và mỗi ngày chỉ có một chuyến ra đảo lúc 8h sáng và quay đầu về lại bờ vào 8h hôm sau.

Giá vé là 340.000 đồng/người/chiều.

“Du khách gần như bắt buộc phải lưu trú qua đêm trên đảo vì mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu rời cảng và quay về đất liền vào sáng hôm sau”, Linh nói.

Âu cảng - cửa ngõ đường biển duy nhất nối Cồn Cỏ với đất liền. Đây là nơi đón tiếp tất cả các đoàn công tác, chiến sĩ, người dân và du khách khi tới đảo

Theo Cổng thông tin điện tử của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đảo Cồn Cỏ nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, không chỉ là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung.

Với diện tích khoảng 2,3km², trong đó chiếm hơn 70% là rừng nguyên sinh, hòn đảo này cũng là một trong số ít nơi tại Việt Nam có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

Bởi vậy, khi ghé thăm hòn đảo này, du khách không nên bỏ lỡ một trong những trải nghiệm thú vị ở đây là đạp xe tham quan khu rừng nguyên sinh giữa biển.

Vì Cồn Cỏ là đảo nhỏ nên du khách có thể thuê xe đạp rồi đi dạo quanh một vòng để tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá hệ động, thực vật phong phú trên đảo mà không lo tốn quá nhiều thời gian hay công sức.

Thời điểm lý tưởng để tới đảo Cồn Cỏ là từ tháng 4 đến tháng 8. Lúc này trời nắng, ít mưa, biển êm, thuận lợi để du khách tắm biển và lặn ngắm san hô

Nhi Linh gợi ý, đến Cồn Cỏ, du khách có thể tham quan các di tích lịch sử hoặc check-in tại một số điểm đến nổi bật trên đảo như: Bến Nghè, bãi Tranh, hải đăng, cột cờ Tổ quốc, Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồi 37…

Trong đó, bãi Tranh và bến Nghè là hai bãi tắm chính ở đảo Cồn Cỏ. Khu vực này gần bờ, sóng êm và dòng chảy yếu, nước trong có thể nhìn rõ đáy nên an toàn cho du khách trải nghiệm.

Bến Nghè cũng là địa điểm ngắm bình minh quen thuộc của du khách khi đến đảo.

Một số địa điểm tham quan trên đảo

Đặc biệt, từ năm 2024, một số công trình trên đảo cũng được phục dựng, chỉnh trang để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách như: đài quan sát Thái Văn A, các điểm tham quan cụm Bàng vuông, hầm quân y, nhà truyền thống…

Nhi Linh cho biết thêm, tới đảo Cồn Cỏ, ngoài tham quan một số địa điểm, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như: thuê xe đạp đôi (hoặc xe máy, xe điện), chèo SUP, bắt ốc và hái rong nho.

Hai năm gần đây, ở Cồn Cỏ còn phát triển thêm một số sản phẩm du lịch mới như: dạo quanh đảo bằng tàu đáy kính, lặn ngắm san hô (tùy thời điểm), đốt lửa trại, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa du khách với quân dân trên đảo…

Hải đăng - điểm check-in quen thuộc của du khách khi tới Cồn Cỏ. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát toàn bộ đảo

Hiện, dịch vụ lưu trú trên đảo chủ yếu là nhà khách công vụ và homestay của người bản địa, giá khoảng 400.000 - 600.000 đồng/phòng/đêm.

Các cơ sở lưu trú này thường phục vụ ăn uống trực tiếp cho khách. Ngoài ra, du khách có thể dùng bữa tại một số nhà hàng, quán ăn bình dân trên đảo và thưởng thức các món hải sản độc đáo như hàu vua, ốc gai, ốc nón, ốc thổ và rong nho…

Trong đó, hàu vua (còn gọi hàu răng cưa, hàu ma, hàu cố) là món đặc sản riêng có của đảo Cồn Cỏ, nổi bật với kích thước vượt trội, bằng cả bàn tay người lớn. Mỗi con hàu vua ở đây nặng khoảng 1,2-1,5kg, cá biệt có con nặng tới 3kg.

Ẩm thực Cồn Cỏ hấp dẫn du khách với các món đặc sản nổi bật như hàu vua, ốc thổ, rong nho...

Vì chất lượng tươi ngon nhưng số lượng khan hiếm nên hàu vua được khai thác chủ yếu để phục vụ nhu cầu ẩm thực tại Cồn Cỏ, chỉ số ít được vận chuyển vào đất liền.

Thịt hàu chắc, ngọt, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều món chín hấp dẫn như cháo hàu, hàu nướng mỡ hành.

Theo cảm nhận của Nhi Linh, không chỉ hàu vua, các món hải sản được chế biến tại đảo đều có độ tươi ngon, giá phải chăng.

Du khách tới Cồn Cỏ cần tuân thủ một số quy định trên đảo để đảm bảo có chuyến đi ý nghĩa, an toàn

Cô gái trẻ cũng lưu ý, nếu có dịp tới Cồn Cỏ, du khách nên đặt mua vé trước để chủ động về thời gian. Vì lịch tàu có thể thay đổi linh hoạt tùy theo tình hình sóng biển và số lượng khách đặt.

Ngoài ra, do Cồn Cỏ là đảo quân sự chiến lược nên lực lượng biên phòng sẽ kiểm tra giấy tờ của hành khách. Vì vậy, du khách nhớ mang theo giấy tờ tùy thân và trang bị đầy đủ các vật dụng cá nhân cần thiết khác như thuốc say tàu xe, kem chống côn trùng đốt, kem chống nắng…

Tại đảo, du khách cũng cần chú ý sử dụng nước ngọt tiết kiệm và hợp lý, hạn chế mang rác thải nhựa, đồng thời không chụp hình, quay phim hay bay flycam ở những nơi có biển cấm và không bắt hay ăn thịt cua đá…

Ảnh: Mèo về núi