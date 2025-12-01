Tuổi Sửu

Theo trang Sohu, tháng cuối cùng của năm 2025, tuổi Sửu gặp nhiều vận may, tiền bạc hanh thông. Những người chăm chỉ sẽ được tăng lương, thưởng hoặc nhận thêm lợi nhuận từ dự án. Người làm kinh doanh, bất động sản, nông nghiệp thu nhập ổn định, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Ảnh minh họa: Sohu

Bên cạnh đó, các kỹ năng chuyên môn hay công việc phụ cũng giúp tuổi Sửu tăng thêm thu nhập. Ai chưa có tình yêu sẽ gặp được người như ý.

Tuổi Dần

Nhờ quý nhân phù trợ, tuổi Dần dễ kiếm tiền ngoài lương, từ hợp đồng, dự án hoặc công việc đi xa. Sáng tạo và năng động trong công việc giúp bạn chuyển hóa ý tưởng thành lợi nhuận.

Các chuyến công tác, gặp gỡ đối tác hay khách hàng mới có thể mang đến cơ hội tài chính bất ngờ cho tuổi Dần trong tháng 12 dương lịch này. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng với các món đầu tư nóng vội kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Thìn

Tài lộc của tuổi Thìn trong tháng 12/2025 tăng nhờ “thuận thế lợi dụng”. Công việc và dự án được lãnh đạo đánh giá cao, thưởng và thu nhập từ dự án tăng lên đáng kể.

Mối quan hệ xã hội mở rộng cơ hội làm ăn, giúp tuổi Thìn gặp được quý nhân hỗ trợ hợp tác hoặc đầu tư. Người làm quản lý, tài chính, công chức có thu nhập bất ngờ, ổn định hơn.

Tuổi Tuất

Tháng 12, tuổi Tuất hưởng lợi từ năng lượng tài vận dồi dào. Công việc được ghi nhận, có thưởng thêm hoặc được cất nhắc lên chức vụ. Các nghề dịch vụ, năng lượng, hay công việc phụ cũng có cơ hội bùng nổ. Tuy nhiên, tuổi Tuất cần tích lũy từ từ, tránh vội vàng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm