Giới công nghệ cảnh báo Internet sắp đối mặt với "sóng thần lỗ hổng" khi AI đẩy tốc độ tìm kiếm và khai thác lỗi bảo mật vượt khả năng vá của con người.

Sau vụ phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP vào tuần này, các lãnh đạo hàng đầu trong ngành an ninh mạng đang đưa ra những cảnh báo khẩn cấp.

Họ dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục bóc trần thêm nhiều điểm yếu mang tính nền tảng của hạ tầng mạng internet toàn cầu trong những tháng tới, mở ra một kỷ nguyên tấn công mạng mới được tiếp sức bởi máy học.

Lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP có thể cho phép hacker chiếm quyền kiểm soát máy chủ. Ảnh: ANP/Shutterstock

Sự kiện giới nghiên cứu ứng dụng AI để tìm ra lỗi bảo mật nghiêm trọng trên ngôn ngữ PHP - vốn vận hành khoảng 70% website trên toàn thế giới và có thể đã tồn tại nhiều năm không được phát hiện, đang được giới công nghệ gọi là đợt khủng hoảng "Tháng Mười đen tối".

"Tôi không còn nghĩ rằng chúng ta sẽ có đủ khả năng để vá hết mọi lỗi phần mềm nữa", CEO OpenAI Sam Altman chia sẻ vào tối 22/10.

Nhiều lãnh đạo công nghệ nhận định AI có năng lực độc nhất trong việc rà quét và xác định các điểm yếu phần mềm với tốc độ nhanh đến mức cộng đồng an ninh mạng khó có thể ứng phó kịp thời.

Ông Jason Clinton, Phó Giám đốc An ninh thông tin của Anthropic, cảnh báo vài tháng tới thế giới sẽ chứng kiến một "cơn sóng thần lỗ hổng" và khẳng định: "Chúng ta sẽ không có đủ thời gian để vá hết các hạ tầng trọng yếu".

Đồng tình với quan điểm này, CEO Salesforce Marc Benioff gọi tình trạng hiện nay là 'code red' - mức cảnh báo nguy cấp cao nhất.

Matthew Prince, CEO hãng hạ tầng mạng Cloudflare, nhận định: "Cảm giác sẽ giống như bầu trời sụp đổ và chúng ta dường như bất lực. Hai năm tới sẽ cực kỳ căng thẳng trước các công cụ mới vốn sở hữu sự kiên nhẫn vô hạn để lùng sục lỗ hổng trên toàn bộ mạng Internet".

Trước đây, giới chuyên gia từng cảnh báo về nguy cơ "vulnpocalypse" (thảm họa lỗ hổng bảo mật khi AI hỗ trợ tìm lỗi dễ dàng hơn).

Tuy nhiên, chỉ đến đợt rà quét diện rộng trong "Tháng Mười đen tối", các mô hình AI tiên tiến mới thực sự chứng minh khả năng tìm ra lỗi cốt lõi trên các công nghệ nền tảng như PHP.

Mối lo ngại lớn nhất của giới công nghệ không chỉ nằm ở khâu phòng thủ. Tương tự như cách AI giúp phát hiện lỗi ở quy mô chưa từng có, các nhóm tin tặc cũng đang tận dụng chính các mô hình này để tự động hóa và tăng tốc độ khai thác lỗ hổng.

Các nỗ lực xâm nhập trên thực tế đã bùng phát ngay sau khi thông tin về PHP xuất hiện.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) khuyến cáo toàn bộ các đơn vị vận hành hệ thống PHP cập nhật bản sửa lỗi ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ tin tặc chiếm quyền điều khiển máy chủ web, đánh cắp dữ liệu hoặc xâm nhập sâu hơn vào hệ thống nội bộ.

Cloudflare cho biết hệ thống đã ghi nhận hàng triệu nỗ lực khai thác chỉ trong thời gian ngắn sau khi sự việc được công bố.

Trong thông báo kỹ thuật, các nhà nghiên cứu tại nền tảng bảo mật Wiz nhấn mạnh: "Các lỗi tiềm ẩn đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ, nhưng việc chứng minh khả năng khai thác trước đây đòi hỏi một chuỗi các bước cực kỳ phức tạp, chạm tới giới hạn năng lực thực tế của các nhà nghiên cứu con người. Các mô hình AI tiên phong đã xóa bỏ rào cản đó, biến một lỗi tồn tại lâu năm thành công cụ khai thác hoàn chỉnh".

(Theo The Guardian)