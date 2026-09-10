Thắng nghẹt thở 1-0 ở phút 90+3 trước Thể Công Viettel, HLV Polking của CAHN chia sẻ đầy cảm xúc: “Đúng là tấm thẻ đỏ của Văn Hậu là mấu chốt trận đấu. Từ thời điểm đó Thể Công Viettel chơi chủ động hơn, còn chúng tôi khó khăn vì thiếu người. Dù vậy, toàn đội thể hiện được sự đồng lòng, thi đấu hết sức.

Dù không áp đặt được cuộc chơi như thời điểm đầu nhưng chúng tôi vẫn hướng tới việc ghi bàn, và bàn thắng đã đến. Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa, tất cả cùng ăn mừng. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục tập trung cho những nhiệm vụ tiếp theo”.

HLV Polking tự hào về chiến thắng của CAHN. Ảnh: S.N

Trong thời gian tới CAHN sẽ thi đấu ở nhiều mặt trận, HLV Polking cho biết: “Tôi tin rằng CAHN có đội hình chất lượng, dù thi đấu ở nhiều đấu trường, các cầu thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng. Cúp C1 châu Á được dùng không giới hạn ngoại binh, còn ở V-League thì tấm thẻ đỏ của Văn Hậu mang tới cơ hội cho cầu thủ khác. Chúng tôi tính toán từng trận đấu một. Bốn trận vừa qua tôi rất tự hào khi đội có danh hiệu và sự khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên đây là cuộc chơi đường dài, buộc toàn đội phải tập trung cao nhất".

Dù thắng nhưng HLV Polking vẫn dành những lời khen ngợi cho đối thủ, ông nói: “HLV Popov của Thể công Viettel là đối thủ khó chơi với tôi. Cuộc đối đầu giữa chúng tôi luôn hấp dẫn. HLV Popov có ý đồ chơi rất rõ ràng, tận dụng sai lầm đối phương và phản công nhanh. Tôi mong HLV Popov ở lại Việt Nam lâu dài, có nhiều trận đấu chất lượng”.

CAHN thắng nghẹt thở. Ảnh: S.N

Bên kia chiến tuyến, HLV Popov của Thể Công Viettel nói: “Rất tiếc vì các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi chỉ mắc sai lầm ở giây cuối cùng và không thể thay đổi được kết quả. Ngoài ra, chúng tôi biết sẽ gặp khó vì CAHN có nhiều sự hoán đổi trên sân. Sang hiệp 2, đội chơi tốt hơn nhưng trong bóng đá khi bạn mắc sai lầm phải trả giá.

Trận thua này không đáng ngại, nhưng tôi lo về chấn thương của Doãn Ngọc Tân. Sắp tới Thể Công Viettel có trận đấu quan trọng ở Cúp C2 châu Á. Tình hình Ngọc Tân rất tệ, chắc chắn lỡ trận đấu tới. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở Cúp C2 châu Á. Đây là bóng đá và chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ".

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