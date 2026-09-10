Chiều 10/9, VFF thông báo FIFA xác nhận cầu thủ Adou Minh của CAHN đủ tư cách thi đấu cho tuyển Việt Nam. Như vậy, nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong đợt tập trung sắp tới chuẩn bị cho FIFA ASAN Cup 2026, Adou Minh có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Adou Legley Minh sinh năm 1997 tại Pháp, có mẹ là người Việt Nam và bố gốc Pháp, thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ biên. Trước khi thi đấu cho CAHN, cầu thủ này ghi dấu ấn trong màu áo Hà Tĩnh.

Tuyển Việt Nam có xu hướng gọi nhiều cầu thủ nhập tịch.

Về việc tuyển Việt Nam ngày một nhiều cầu thủ nhập tịch, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, VFF không đặt ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch được triệu tập hay sử dụng. Quyết định cuối cùng thuộc về HLV trưởng Kim Sang Sik.

“VFF chưa bao giờ đặt giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch, đó là quyền của HLV trưởng. Vừa rồi có 3 cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam, nhưng đội hình xuất phát có lúc chỉ dùng 1, 2 người. Việc dùng nhân sự thế nào là do HLV”, ông Trần Anh Tú nói.

Lãnh đạo VFF cho rằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch đang trở thành xu hướng phổ biến của bóng đá thế giới. Trước đây, việc nhập tịch rất hạn chế. Nhưng xu hướng thế giới bây giờ đều dùng nhiều cầu thủ nhập tịch. Bản thân HLV trưởng khi gọi cầu thủ lên đều chọn người phù hợp.

Về kế hoạch của tuyển Việt Nam, sau khi tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik có 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 11, gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.