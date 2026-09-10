Trái ngược với những thông tin ban đầu cử đội U20/21 Việt Nam tham dự Asiad 20 , VFF cùng HLV Kim Sang Sik và Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh quyết định chọn những gương mặt xuất sắc nhất của lứa U23 tranh tài tại Á vận hội.

Những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, Nguyên Hoàng, Lý Đức, Quang Kiệt, Minh Phúc, Xuân Bắc, Văn Thuận, Quốc Cường, Phi Hoàng, Công Phương, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt... từng cùng nhau giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan, giành tấm HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh có trong tay nhiều cầu thủ xuất sắc nhất của lứa tuổi 23. Ảnh: VFF

Những cầu thủ trên cũng tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026, gặp các đối thủ mạnh U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đến cuối tháng 7, đội tiếp tục có đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Asiad.

Dù U23 Việt Nam không có Đình Bắc và thủ thành Trung Kiên (cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026), nhưng về cơ bản đây vẫn là đội hình mạnh với mục tiêu rõ ràng: Quyết tâm vào sâu tại Asiad 20.

Tại Asiad, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. So với Asiad 2023, khi U23 Việt Nam chạm trán U23 Saudi Arabia, U23 Iran và U23 Mông Cổ, đây rõ ràng là một lá thăm tương đối thuận.

U23 Việt Nam có quyền hy vọng đi sâu tại Asiad.

Lịch thi đấu cũng đang ủng hộ U23 Việt Nam. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Nếu giải quyết được 2 đối thủ đầu tiên là Kuwait và Philippines, nhà vô địch SEA Games 33 sẽ dễ tính toán hơn cho tấm vé đi tiếp.

Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Dĩ nhiên, việc giành 6 điểm tuyệt đối ở 2 trận đầu không đơn giản, buộc U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, tập trung tối đa cho từng trận đấu.

Trên thực tế, những Lý Đức, Quang Kiệt, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Lê Phát... phần lớn đều đang thi đấu thường xuyên ở V-League, thậm chí còn được triệu tập lên ĐTQG. Vì vậy, nếu các cầu thủ trẻ tự tin vào chính mình, phát huy được hết khả năng, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện.