Theo kế hoạch, U23 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Tại Asiad 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Sau khi công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Asiad, VFF và HLV Đinh Hồng Vinh đang rất lo lắng khi U23 Việt Nam có thể thiếu quân. Nguyên nhân xuất phát từ trường hợp thủ môn Phạm Đình Hải của Hà Nội FC

Thông tin từ VFF, Hà Nội FC hiện có một ca chấn thương nên muốn giữ thủ môn này ở lại để phục vụ hai trận đấu quan trọng, gặp SLNA tại vòng 2 V-League ngày 12/9 và gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 1 cúp Quốc gia ngày 18/9.

U23 Việt Nam có thể không đủ quân số khi bước vào Asiad. Ảnh: VFF

Điều đáng nói, nếu Đình Hải được Hà Nội FC giữ lại, U23 Việt Nam sẽ chỉ có 2 thủ môn ở Asiad tới, và điều này là trái với quy định của BTC.

“Điều lệ Asiad bắt buộc phải đăng ký 3 thủ môn. Và nếu thay thủ môn thì phải có xác nhận chấn thương. Đây là thế khó. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết.

Cũng liên quan tới vấn đề lực lượng, U23 Việt Nam dự kiến tới Nhật Bản vào rạng sáng 13/9, nhưng một số cầu thủ phải đến ngày 14/9 mới có mặt, trong khi hai cầu thủ của CLB Hải Phòng chỉ hội quân vào ngày 15/9. Thiếu cầu thủ, HLV và ban huấn luyện gần như không có nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình.

Về mục tiêu của U23 Việt Nam tại Asiad, ông Trần Anh Tú cho biết thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phấn đấu vào tứ kết, nhưng đây là nhiệm vụ "không hề dễ dàng".