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Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC mới giành được 6 điểm, với 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên BXH. Thành tích chưa tốt này đang tạo nên áp lực với đoàn quân của HLV Harry Kewell.
Hà Nội FC từng đánh bại ĐKVĐ CAHN với tỷ số 2-1 ở vòng 4. Kết quả đó cho thấy đội bóng Thủ đô vẫn có khả năng chơi tốt trước những đối thủ mạnh. Nếu khắc phục được những hạn chế, phát huy hết khả năng, Hai Long cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành một kết quả tích cực trước Ninh Bình trên sân nhà.
Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình giành được 10 điểm, đứng thứ tư BXH và chỉ kém đội đầu bảng SLNA 1 điểm. Nếu đánh bại Hà Nội FC, đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ lấy lại ngôi đầu. Đây là động lực rất lớn với Hoàng Đức và các đồng đội.
Bước vào trận đấu, Ninh Bình là đội mở tỷ số với pha lập công của tiền đạo trẻ Lê Phát. Hà Nội FC thi đấu rất nỗ lực, có 2 bàn thắng trong hiệp 2 do công của Sade Iuval và Faurand Tournaire, mang về chiến thắng vô cùng quan trọng.
90+4
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Hà Nội FC.
90+2
Vào!!! Aymeric Faurand Tournaire cú sút đẹp mắt và hiểm hóc khiến thủ thành Đặng Văn Lâm phải bó tay, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.
80'
Friday dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn vất vả cản phá, Văn Thuận của Ninh Bình lao vào đá bồi, Sade phá bóng ngay trên vạch vôi. Dau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Văn Thuận dùng tay chơi bóng.
64'
Vào!!! Hai Long chuyền cho Sade Iuval dứt điểm cận thành rất căng khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cản phá, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.
61'
Văn Quyết ra chân nhanh, bóng đi về góc cao khung thành nhưng thủ môn Văn Lâm đã chơi tốt trong tình huống này.
48'
Văn Quyết xoay người dứt điểm trong vòng cấm nhưng Lê Phát lăn xả cản phá giải nguy cho Ninh Bình.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+2
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.
44'
Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm những phút vừa qua.
36'
Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Văn Quyết, Xuân Mạnh đánh đầu ngược nhưng Thái Bình chặn được bóng trên vạch vôi.
33'
Đội chủ nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Văn Quyết, Văn Tùng, Hai Long... chưa có những tình huống đáng chú ý.
27'
Từ quả tạt của đồng đội bên cánh trái, Hùng Dũng bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc khi đệm bóng không chính xác trong tình huống Đặng Văn Lâm mắc lỗi.
23'
Sau bàn thua, Hà Nội FC đang đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù vậy, các phương án tấn công của đội chủ nhà thiếu sắc nét.
17'
Bàn thắng!!! Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Hà Nội FC, Lê Phát sút tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn, mở tỷ số trận đấu.
15'
Tiền đạo trẻ Lê Phát có tình huống đối mặt với thủ môn Hà Nội FC nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ độ hiểm hóc.
13'
Cầu thủ Hà Nội FC để mất bóng ở giữa sân rất nguy hiểm, tuy nhiên Lucas của Ninh Bình lại tung ra cú sút xa không tạo ra khó khăn với thủ môn Quan Văn Chuẩn.
8'
Cầu thủ Ninh Bình có tình huống chuyền bóng dài cho Lucao băng lên nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn kịp thời băng ra ngoài vòng cấm phá bóng.
5'
Trong những phút đầu Hà Nội FC là đội chủ động chơi tấn công.
19h15
Trận đấu bắt đầu! Ninh Bình là đội giao bóng trước.
18h30
Đội hình xuất phát của Ninh Bình:
18h18
Hà Nội FC bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình với nhiều áp lực. Sau 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô mới giành được 6 điểm, với 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên BXH. Vấn đề lớn nhất với Hà Nội FC không hẳn là năng lực chuyên môn, mà nằm ở khả năng duy trì sự tập trung và tính hiệu quả qua từng trận đấu. Trước một Ninh Bình có hàng công đang đạt hiệu suất cao, đội chủ nhà cần hạn chế tối đa những sai lầm ở hàng phòng ngự, tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để có thể tìm kiếm bàn thắng.
18h16
Trong trận gặp Hà Nội FC tại Hàng Đẫy vào tháng 10/2025, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, ở lần tái đấu tại Ninh Bình vào tháng 4/2026, Hà Nội FC thắng lại với tỷ số 3-2. Những kết quả trên cho thấy trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình được đánh giá là cân tài cân sức và sẽ rất hấp dẫn.
18h15
Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình phát huy khả năng tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, trận thua 0-1 trước CA TPHCM ở vòng trước cũng cho thấy đội bóng này phải có sự hiệu quả cao nhất trong các phương án phòng ngự, tấn công của mình.
18h05
Các cầu thủ Ninh Bình tới sân, khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
18h00
Đội hình xuất phát của Hà Nội FC: