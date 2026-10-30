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Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC mới giành được 6 điểm, với 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên BXH. Thành tích chưa tốt này đang tạo nên áp lực với đoàn quân của HLV Harry Kewell.

Hà Nội FC từng đánh bại ĐKVĐ CAHN với tỷ số 2-1 ở vòng 4. Kết quả đó cho thấy đội bóng Thủ đô vẫn có khả năng chơi tốt trước những đối thủ mạnh. Nếu khắc phục được những hạn chế, phát huy hết khả năng, Hai Long cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành một kết quả tích cực trước Ninh Bình trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình giành được 10 điểm, đứng thứ tư BXH và chỉ kém đội đầu bảng SLNA 1 điểm. Nếu đánh bại Hà Nội FC, đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ lấy lại ngôi đầu. Đây là động lực rất lớn với Hoàng Đức và các đồng đội.

Bước vào trận đấu, Ninh Bình là đội mở tỷ số với pha lập công của tiền đạo trẻ Lê Phát. Hà Nội FC thi đấu rất nỗ lực, có 2 bàn thắng trong hiệp 2 do công của Sade Iuval và Faurand Tournaire, mang về chiến thắng vô cùng quan trọng.