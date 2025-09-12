Tiếp nối các hoạt động song phương trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malta, chiều ngày 10/9/2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây. Tham dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm Cộng hòa Malta Dương Hải Hưng và cán bộ Đại sứ quán.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các kiều bào tại Malta.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Dương Hải Hưng nhận định quan hệ giữa Việt Nam và Malta đang tiến triển ngày càng tốt đẹp và tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Tuy số lượng người Việt Nam tại Malta chưa đông so với các cộng đồng ngoại kiều khác, nhưng người Việt Nam có nhiều thế mạnh và có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Đại sứ quán luôn quan tâm và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Malta.

Ông Võ Khắc Huy, thay mặt Hội người Việt Nam tại Malta, báo cáo tình hình người Việt Nam ở Malta. Người Việt Nam tại Malta tuy không đông nhưng có trình độ cao, làm việc trong các ngành nghề khác nhau nhưng cơ bản gắn kết và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Hội người Việt Nam tại Malta được thành lập từ tháng 8/2022, được sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán, đặc biệt là sự quan tâm của Đại sứ, thời gian qua đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân sở tại như chương trình “Rendezvous with Vietnam in Malta” (Hẹn gặp Việt Nam tại Malta) tại Valletta, “Xuân Quê hương 2023”, hoạt động kết nối cộng đồng người Việt tại Malta với chương trình Radio 103 thông qua Ủy ban Di cư Malta…

Cộng đồng người Việt Nam tại Malta cảm ơn những chính sách gần đây của Đảng và Nhà nước dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự hỗ trợ, đồng hành của Đại sứ quán, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm các đoàn công tác của Việt Nam sang Malta để tăng cường quan hệ với sở tại, cũng như để cộng đồng được cập nhật trực tiếp về tình hình trong nước thường xuyên hơn.

Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một “sứ giả văn hóa”

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Hội người Việt Nam tại Malta trong việc hỗ trợ, gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam ở sở tại. Thứ trưởng nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một “sứ giả văn hóa” lan tỏa giá trị Việt, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân các nước.

Thông tin tới bà con về kết quả các cuộc gặp lãnh đạo Malta, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết chính quyền Malta coi trọng quan hệ với Việt Nam và phản hồi tích cực với đề nghị của Đoàn công tác về việc quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Malta sinh sống và hội nhập ổn định.

Thứ trưởng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Malta đang có nhiều điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống và phát triển, nhất là chính quyền và người dân Malta có thiện cảm đối với đất nước và con người Việt Nam. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khuyến khích bà con có thêm nhiều hoạt động cộng đồng, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, chung tay gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống và tiếng Việt, hướng về cội nguồn, đồng thời có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội sở tại.

Chia sẻ với bà con về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới kỷ nguyên mới của dân tộc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con tham gia vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, nhất là đóng góp về trí tuệ, chất xám, kỹ năng, công nghệ, kinh nghiệm, kỷ luật lao động...

Các chính sách, pháp luật mới liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Luật Quốc tịch, Luật Căn cước, Luật Đất đai, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là những đột phá vừa đáp ứng quan tâm, nguyện vọng của bà con, vừa khuyến khích bà con hướng về đất nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng mời bà con về nước tham dự các sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức như: chương trình Xuân Quê hương, đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào, lớp tập huấn dành cho giáo viên dạy tiếng Việt…

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hỗ trợ và vận động cộng đồng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phát huy kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài để cộng đồng yên tâm làm ăn, sinh sống và ngày càng phát triển.