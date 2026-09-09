"Thánh ăn" xinh đẹp từng ăn 70 quả trứng qua đời ở tuổi 24. Ảnh: CNS

Chen Ziyi, được biết đến với tên gọi Yingying, nổi tiếng với những video mukbang ăn uống với lượng thức ăn lớn trên mạng xã hội, qua đời ở tuổi 24, hôm 17/8.

Mới đây, thông tin do gia đình cô chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Trước đó, cô có hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Mukbang là hình thức phát trực tiếp hoặc quay video cảnh một người ăn một lượng lớn thức ăn trước máy quay. Nội dung này bắt nguồn từ Hàn Quốc và sau đó trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia.

Chen Ziyi nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng ăn uống ấn tượng. Một trong những chi tiết khiến khán giả nhớ đến Chen Ziyi là việc cô từng ăn tới 60-70 quả trứng bách thảo trong một buổi livestream, theo GT.

Tuy nhiên, phía sau những buổi livestream tưởng như chỉ mang tính giải trí là áp lực không nhỏ đối với người làm nội dung.

Chen Ziyi trong một video mukbang trên mạng xã hội. Ảnh: CNS

Trong một video đăng ngày 14/8, chỉ vài ngày trước khi qua đời, Chen Ziyi chia sẻ rằng cô nhiều lần phải nhập viện vì tình trạng kali trong máu xuống thấp.

Có thời điểm, nồng độ kali trong máu của cô chỉ còn 2,3. Chen Ziyi cho biết tình trạng này có liên quan đến công việc livestream ăn uống và thói quen tự gây nôn kéo dài.

Cô từng thừa nhận rằng việc phải ăn một lượng lớn thức ăn để phục vụ livestream khiến cơ thể chịu nhiều áp lực.

“Dù kiếm tiền rất quan trọng, sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu”, cô nhắn nhủ khán giả trong video cuối cùng.

Cái chết của Chen Ziyi được cho là liên quan đến ngừng tim trong bối cảnh cô từng bị hạ kali máu nghiêm trọng.

Bác sĩ Chai Qichen, Bệnh viện Chiết Giang, cho biết ăn quá nhiều không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất kali nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại hơn là những hành vi đi kèm mà một số người làm mukbang sử dụng để kiểm soát cân nặng sau khi ăn.

Theo bác sĩ, một số mukbanger có thể tự gây nôn sau khi ăn hoặc sử dụng thuốc nhuận tràng để nhanh chóng đào thải thức ăn.

Việc nôn ói hoặc tiêu chảy lặp đi lặp lại có thể khiến cơ thể mất một lượng kali đáng kể. Khi nồng độ kali trong máu giảm quá thấp, hoạt động của cơ bắp và đặc biệt là tim có thể bị ảnh hưởng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, hạ kali máu có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng.