Tại Australia, giúp việc nhà là một trong những công việc đem lại thu nhập tốt cho chị Joy Nguyễn

Thu nhập tốt

9h30 mỗi sáng, sau khi đưa con đến trường, chị Joy Nguyễn (SN 1986, Sydney, Australia) lái xe đến nhà khách hàng ở cùng thành phố. Tại đây, chị bắt đầu công việc dọn dẹp, giúp việc nhà.

Chị Joy vốn sinh sống tại TPHCM. 7 năm trước, sau khi lập gia đình, chị và chồng quyết định đến xứ sở chuột túi định cư.

Những ngày đầu đặt chân đến Australia, chị gặp không ít khó khăn bởi rào cản ngôn ngữ. Để học thêm tiếng bản địa, chị làm phục vụ tại một nhà hàng ở khu vực Balmoral Beach, một bãi biển rất nổi tiếng về du lịch ở Sydney. Chị cũng dành thời gian xem phim, tin tức để cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Chị Joy Nguyễn sang Australia định cư cách đây 7 năm

Nhưng chỉ ít tháng sau khi làm việc tại nhà hàng, đại dịch Covid-19 ập đến khiến chị phải tạm nghỉ việc. Thời điểm này, nhờ biết sử dụng máy may, thông qua trung gian, chị nhận công việc may túi đựng tử thi theo hợp đồng đặt hàng từ chính phủ.

Dù vậy, vì phải chăm sóc con nhỏ, chị chỉ làm công việc này trong một thời gian rất ngắn. Năm 2023, khi chuyển về ngôi nhà mới, chị Joy nhận thấy nhu cầu tìm người dọn dẹp, giúp việc nhà trên các diễn đàn trực tuyến rất lớn.

Vốn yêu sự sạch sẽ, ngăn nắp, chị quyết định trải nghiệm công việc này. Chị chia sẻ: “Tại Australia, tôi làm giúp việc nhà theo giờ.

Công việc không yêu cầu bằng cấp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng để khách hàng hài lòng. Những ngày đầu đi làm, tôi gặp nhiều vất vả như chưa biết sử dụng các loại hóa chất chuyên dụng, máy móc…

Tại đây, chị làm 3 công việc khác nhau gồm: giúp việc nhà, cắm hoa và tài xế công nghệ

Tôi cũng chưa có kinh nghiệm lập ra quy trình lau dọn để công việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, tôi cũng gặp cảnh làm xong không nhận được tiền công ngay hoặc chủ nhà chưa hài lòng nhưng không bao giờ góp ý…”.

Chưa có kinh nghiệm, những ngày đầu làm việc, chị Joy chỉ nhận 20 AUD (gần 400 nghìn đồng) cho mỗi giờ làm việc. Sau này, khi đã có kinh nghiệm, chị nâng mức phí giúp việc nhà của mình lên 60 AUD (khoảng hơn 1 triệu đồng) mỗi giờ.

Hiện, công việc dọn dẹp, giúp việc nhà tại Australia được chị Joy thực hiện một cách chuyên nghiệp. Sau thời gian dài làm việc, chị có thể ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành công việc dọn dẹp cho từng khu vực như: nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng khách... Chị cũng tự xây dựng quy trình phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.

“Mỗi khu vực trong nhà đều có một cách làm khác nhau, mình phải biết nên làm phần nào trước, dùng loại hóa chất nào và phân bổ thời gian ra sao.

Ví dụ, nếu khách thuê dọn 2 phòng tắm, vệ sinh bếp, hút bụi và lau sàn, tôi thường xử lý các phòng tắm trước, sau đó chuyển sang khu vực bếp, cuối cùng mới hút bụi và lau nhà.

Việc phân bổ thời gian đặc biệt quan trọng bởi mỗi khách hàng có thể đưa ra những yêu cầu khác nhau. Tôi phải thực hành rất nhiều trong chính căn nhà của mình để tìm ra cách làm nhanh, hiệu quả nhất”, chị chia sẻ.

Theo chị, những vết bẩn cũng đòi hỏi kinh nghiệm và cách xử lý khác nhau. Đối với lớp dầu mỡ bám lâu năm, chị sử dụng khăn ướt thấm dung dịch hoặc bột nhão tẩy rửa chuyên dụng, chà nhẹ theo vòng tròn vài lần cho đến khi lớp mỡ bong ra. Sau đó, chị lau lại bằng khăn ẩm và kết thúc bằng khăn khô, sạch để bề mặt sáng bóng.

Với cặn canxi trên kính phòng tắm, chị cũng sử dụng chất tẩy rửa phù hợp rồi chà bề mặt theo vòng tròn sau đó mới rửa lại bằng nước sạch. Những phòng tắm bị nấm mốc hoặc các đường ron ố vàng cần một quy trình kỹ hơn.

Chị thường để bề mặt cần làm sạch khô ráo trước khi xử lý bằng dung dịch chuyên dụng. Vì các hóa chất có mùi mạnh, khi lau chùi, chị thường mở cửa, máy hút và phải tuân thủ hướng dẫn an toàn của sản phẩm.

Được tôn trọng, yêu thương

Một ngày làm việc của chị thường bắt đầu lúc 9h30, kết thúc lúc 14h để đi đón con nhỏ ở trường. Mỗi ca làm việc của chị thường kéo dài khoảng 3 giờ, có khi lên tới 5 giờ. Tuy vậy, mỗi ngày chị thường chỉ nhận làm việc cho 1 khách hàng để có thời gian chăm sóc gia đình.

Thay vì luôn phải tìm kiếm khách mới, chị chủ động tập trung phục vụ tệp khách quen của mình. Nhờ duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, chị giữ chân được từ 10 -15 khách hàng trung thành suốt nhiều năm qua.

Dù vất vả nhưng công việc lau dọn, giúp việc nhà giúp chị có thu nhập tốt

Với tệp khách ổn định này, hiện nay, mỗi tháng chị có mức thu nhập từ 5.000 – 6.000 AUD, tương đương khoảng 94 - 112 triệu đồng/tháng.

Để có được mức thu nhập trên, chị Joy phải đánh đổi bằng nhiều giờ làm việc với cường độ cao. Trong mỗi ca, chị liên tục đứng, cúi gập người, thậm chí quỳ gối để lau dọn, giặt ủi, hút bụi… Công việc cũng khiến chị thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất tẩy rửa.

Chị chia sẻ: “Dù công việc vất vả nhưng tôi yêu thích và luôn tự hào về nghề mình đang làm. Ở đây, tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương, tôn trọng từ khách hàng. Mỗi khi tôi đến làm, họ thường mời nước. Nếu thấy tôi làm việc liên tục 4-5 giờ, họ sẽ hỏi thăm hoặc mang thức ăn, nước uống đến mời.

Chị yêu cuộc sống và công việc hiện tại của mình

Mỗi dịp Giáng sinh, tôi cũng được khách hàng tặng quà cảm ơn như: thiệp giáng sinh, chocolate, phiếu mua hàng".

Thậm chí, có khách hàng còn tin tưởng giao chìa khóa nhà riêng cho tôi. Nhiều người chia sẻ rằng, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, được trở về căn nhà sạch sẽ, thơm tho khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Với họ, công việc của tôi như một “cứu cánh”, giúp san sẻ gánh nặng dọn dẹp nhà cửa sau những giờ làm việc bận rộn. Vì vậy, không chỉ trả phí dịch vụ, họ còn dành cho tôi sự trân trọng và biết ơn. Những chia sẻ ấy khiến tôi tự hào và càng thêm yêu công việc mình đang làm.

Clip, ảnh: NVCC

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