Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 13: Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng thường trực, Phan Đình Trạc - nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Văn Nên - nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14; các Bí thư Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng, Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới và thường trực các tổ biên tập, tổ giúp việc của các tiểu ban, Ban chỉ đạo...

Thành công từ sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân

Tháng 1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã được tổ chức rất thành công. Đằng sau thành công của một kỳ Đại hội lịch sử là một hành trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với tư duy khoa học, phương pháp bài bản và tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân.

Trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới, góp ý của các cơ quan liên quan và thực tiễn công tác, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội 14 của Đảng.

Báo cáo đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đại hội, công tác tổ chức, phục vụ đại hội và các công việc sau đại hội.

Thành công của Đại hội 14 là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân, là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, khoa học, quyết liệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã sớm quyết định thành lập các tiểu ban, Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới; kế thừa kinh nghiệm tổ chức nhiều đại hội trước đây, nhất là Đại hội 13; lực lượng tham mưu, phục vụ nòng cốt, trực tiếp có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, chuyên nghiệp, nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm tổ chức, phục vụ qua nhiều kỳ đại hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tiểu ban, Ban chỉ đạo được thực hiện bài bản, khoa học, quyết đoán, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Công tác chuẩn bị các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đổi mới khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm. Công tác tổ chức, phục vụ được thực hiện khoa học, bài bản, chuyên nghiệp, chặt chẽ, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội.

Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội 14 của Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Báo cáo tại hội nghị cũng nêu một số điểm mới của Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ hay xác định mục tiêu 5 năm mà là đại hội định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế hóa cho cả một chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ 21.

Đại hội thực sự là bước ngoặt phát triển, của tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới; tạo ra luồng sinh khí mới, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Những điểm mới của đại hội thể hiện trên các góc độ tư duy, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương pháp, cách thức triển khai đến sản phẩm công việc.

Việc hợp nhất ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị là một điểm mới nổi bật, giúp văn kiện có tính chiến lược, toàn diện, nhất quán, tăng tính hành động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai; cùng với Nghị quyết có Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết một cách khẩn trương, quyết liệt.

Công tác nhân sự được đổi mới về quy trình, cách làm, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, thẩm định, đề xuất, định hướng, giới thiệu nhân sự.

Công tác tuyên truyền đồng bộ, sâu rộng và có nhiều đổi mới. Thời gian đại hội được rút ngắn. Nội dung các tài liệu, bài phát biểu, các ý kiến tham luận có hàm lượng trí tuệ cao, cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn.

Lần đầu tiên có tham luận của đảng bộ cấp xã, phường, đặc khu được trình bày tại đại hội, qua đó phản ánh trực tiếp thực tiễn từ cơ sở, làm phong phú và sâu sắc hơn các nội dung thảo luận tại đại hội.

Việc ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng máy tính bảng cung cấp tài liệu thay cho bản giấy không chỉ là cải tiến về kỹ thuật giúp chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang môi trường số hóa mà còn là bước đột phá về tư duy quản trị hiện đại, chuyên nghiệp hơn.

Đồng thời, báo cáo cũng đã rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội; đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho công tác tổ chức đại hội các nhiệm kỳ tới.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ

Sau khi đại diện các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng phát biểu ý kiến, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong thành công chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của công tác tổ chức, những công việc thầm lặng nhưng đòi hỏi sự tận tụy và trách nhiệm rất cao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của các tiểu ban, cơ quan tham mưu, giúp việc, các cá nhân tham gia tổ chức, phục vụ góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội 14 của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh qua thực tiễn công tác tổ chức, phục vụ đại hội và báo cáo tổng kết, các ý kiến phát biểu có thể khẳng định Đại hội 14 của Đảng đã được tổ chức rất thành công trên cả ba mặt, gồm: văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức phục vụ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đạt được kết quả như trên, trước hết do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kết quả cụ thể đã được Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, đánh giá toàn diện, đầy đủ; các ý kiến phát biểu đã làm rõ và sâu sắc thêm những kết quả đạt được trong công tác.

Cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ được giao, đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học, giữ vững nguyên tắc trong tổ chức thực hiện công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội.

Quá trình chuẩn bị, tổ chức, phục vụ đại hội đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đại diện các cơ quan nêu một số kiến nghị cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan hữu quan tập hợp, lưu trữ tài liệu đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan rà soát, nghiên cứu, cập nhật một số quy định của Đảng để thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan chức năng biểu dương, khen thưởng, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia phục vụ đại hội; quan tâm những vị trí trực tiếp, thầm lặng có những đóng góp hiệu quả vào thành công chung của đại hội.

Các ban, bộ, ngành địa phương cần tiếp tục nắm chắc tình hình dư luận, phản ứng trong và ngoài nước, nhất là các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và báo chí nước ngoài về công tác tổ chức Đại hội 14 của Đảng và văn kiện, các chủ trương, quyết sách của đại hội, kịp thời tham mưu, xử lý giải quyết các vấn đề có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội 14 của Đảng vào công tác chuyên môn hàng ngày tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra.

Các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, đột xuất của những tập thể trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội 14 của Đảng, tại hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng 6 cơ quan gồm: Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 4 cơ quan gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Các ủy viên Bộ Chính trị trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông Phạm Gia Túc, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, và ông Đoàn Minh Huấn, ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 4 cơ quan gồm: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Báo Nhân Dân và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo TTXVN