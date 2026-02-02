Trong 200 ủy viên Trung ương khóa 14 vừa được bầu, có 12 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 24 thứ trưởng. Trong đó, 4 bộ trưởng vào Bộ Chính trị, nhiều người lần đầu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương.
Trong danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa 14 vừa được bầu, ở khối địa phương có sự xuất hiện đặc biệt của 16 cặp “bí thư - chủ tịch” cùng trúng cử, trải rộng tại nhiều tỉnh, thành lớn trên cả nước.
Trong 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 có 87 người lần đầu trúng cử (71 chính thức và 16 dự khuyết), đặc biệt có những ủy viên thuộc thế hệ 8X.