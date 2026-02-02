Trong 200 ủy viên Trung ương khóa 14 vừa được bầu, có 12 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 24 thứ trưởng. Trong đó, 4 bộ trưởng vào Bộ Chính trị, nhiều người lần đầu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương.