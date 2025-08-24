Tối 24/8, tập 4 Vietnam’s Next Top Model 2025 đưa 12 thí sinh bước vào thử thách khắc nghiệt trên đồi cát Trinh Nữ (Bình Thuận cũ). Họ phải vừa giữ thăng bằng, vừa tạo dáng cùng tấm lụa dài hơn 15m giữa gió lớn và nắng gắt.

Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ vắng mặt, nhường quyền hướng dẫn cho giám đốc sáng tạo Nam Trung và Hà Đỗ.

Nhiều thí sinh chật vật giữ thăng bằng, Ái Băng liên tục bị lụa quấn người, Uyên Đỗ loạng choạng, Hằng Ngô mất bình tĩnh vì gió thổi mạnh. Ngược lại, Giang Phùng và Mi Lan ghi điểm với thần thái tự tin, tận dụng gió để tạo khung hình đẹp mắt, trong khi Tuyết Mai gây bất ngờ với màn đu người đầy táo bạo.

Phần thể hiện của các thí sinh trong tập 4.

Trong lúc hướng dẫn, Nam Trung tận tình chỉnh dáng cho các cô gái, khiến Hà Đỗ phải nhắc nhở: “Cái này là đi nặn tượng cho thí sinh rồi, ông Nam Trung đi về đi!”.

Nhiều thí sinh liều lĩnh leo giàn giáo để tạo dáng:

Bên cạnh thử thách ngoài trời, căng thẳng còn xuất hiện trong nhà chung khi Giang Phùng - giữ vai trò thủ lĩnh bất ngờ ban hành “10 điều luật”, trong đó có quy định gây sốc: “Mỗi khi em ngủ phải có 2 người đứng cửa canh, bất kể ngày hay đêm”.

Tại phòng loại, Mai Hoa và Uyên Đỗ bị nhắc nhở vì thiếu linh hoạt và chưa kiểm soát tốt biểu cảm khuôn mặt, trong khi Mi Lan gây ấn tượng với màn bứt phá rõ nét. Giang Phùng và Tuyết Mai tiếp tục duy trì phong độ ổn định.

Khép lại tập 4, Mi Lan giành chiến thắng chung cuộc.

Mi Lan vươn lên dẫn đầu sau nhiều tuần lọt nhóm nguy hiểm.

2 thí sinh tiếp theo phải dừng chân là Uyên Đỗ và Hằng Ngô.

Trước sự chia tay đầy tiếc nuối, Thanh Hằng gửi lời động viên, ghi nhận tinh thần lăn xả và nỗ lực thay đổi của cả 2 trong thử thách đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng và thể lực.

Thanh Hằng gửi lời động viên 2 thí sinh bị loại.

Ảnh, Video: VNNTM