Theo tìm hiểu của VietNamNet, khu đất xây dựng chợ có diện tích khoảng 1.500m², nằm tại thôn Thịnh Vinh, xã Hoạt Giang (Thanh Hóa), do hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh đứng tên.

Theo biên bản xác nhận nguồn gốc đất của xã Hà Bình (cũ, nay là xã Hoạt Giang), diện tích đất trên vốn là đất lúa của 26 hộ gia đình, cá nhân cùng một phần đất mặt nước hoang và đất giao thông do UBND xã quản lý.

Năm 2002, thực hiện phương án dồn điền đổi thửa, các hộ dân được chuyển đến vị trí khác để canh tác. Năm 2003, UBND xã giao khu đất cho một hộ gia đình san lấp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và sử dụng để trồng cây hằng năm. Đến năm 2014, khu đất được cập nhật là đất sản xuất, kinh doanh thuộc mặt bằng quy hoạch cụm làng nghề do UBND xã quản lý.

Vị trí không được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng hộ kinh doanh đã xây dựng chợ trái phép. Ảnh: Lê Dương

Năm 2019, hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp. Sau khi các sở, ngành kiểm tra thực địa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định không chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này.

Tuy nhiên, dù không được chấp thuận chủ trương đầu tư, hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh vẫn xây dựng các ki-ốt kiên cố để cho thuê, lợp mái tôn và bố trí các gian hàng hoạt động theo mô hình chợ.

Đến năm 2021, hộ kinh doanh của bà Ninh tiếp tục nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án trên.

Ngày 9/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Tài chính) có văn bản gửi UBND tỉnh, nêu rõ Dự án Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hà Bình còn một số nội dung chưa phù hợp.

Cụ thể, trong tổng diện tích đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư có khoảng 125m² là đất giao thông. Đồng thời, từ ngày 25/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tạm dừng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án thương mại trên địa bàn tỉnh.

Các ki-ốt được xây dựng lên để cho thuê. Ảnh: Lê Dương

Ngày 15/4/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án của hộ kinh doanh bà Lê Thị Ninh.

Sẽ cưỡng chế nếu không chấp hành

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại khu đất không được chấp thuận chủ trương đầu tư này đã được hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh xây dựng nhiều ki-ốt, lợp mái tôn và cho các tiểu thương thuê để buôn bán theo hình thức họp chợ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phùng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Hoạt Giang, cho biết địa phương đang thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý các dự án dịch vụ thương mại vi phạm quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bên trong các tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Lê Dương

Ngày 29/4, UBND xã đã tiến hành kiểm tra các dự án trên địa bàn, trong đó có khu đất của hộ bà Lê Thị Ninh với diện tích khoảng 1.500m², chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tại thời điểm kiểm tra, hộ gia đình bà Ninh thừa nhận đã lắp đặt hệ thống mái tôn với mục đích làm bãi trông giữ xe máy, xe đạp và dành một phần diện tích để họp chợ.

Ông Dũng cho biết đây là dự án tồn đọng từ nhiều năm trước. Trong tổng diện tích khoảng 1.500m² mà bà Ninh đang sử dụng, một phần đã được cho ông Bùi Văn Ngân thuê để làm xưởng gỗ.

"UBND xã đã ban hành thông báo yêu cầu các hộ tự tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn chưa thực hiện. Chúng tôi sẽ ban hành thông báo lần hai. Nếu các hộ tiếp tục không chấp hành, địa phương sẽ từng bước hoàn tất các thủ tục xử lý vi phạm hành chính và tiến tới cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật", ông Dũng cho biết.