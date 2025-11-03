Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025 và công tác chuẩn bị lễ bế mạc gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hội chợ Mùa Thu năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, gồm 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách mỗi ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025 thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Bảo Kiên

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động; doanh thu trung bình đạt khoảng 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn trong 10 ngày hội chợ. Tổng doanh thu trực tiếp đạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

"Những con số này cho thấy hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là ‘sàn giao dịch thực chất’, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội chợ, Ban Tổ chức đã triển khai 30 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết.

Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại - đầu tư - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác truyền thông đạt hiệu quả nổi bật với hàng chục nghìn tin, bài và video được đăng tải trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội. Tổng lượt xem trực tuyến vượt 100 triệu, mỗi phiên livestream thu hút 2.000-20.000 lượt xem.

Hoạt động truyền thông đa nền tảng đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Bộ Công Thương nhận định, Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025 đã đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa tầm quốc gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ bế mạc hội chợ sẽ diễn ra vào 20h hôm nay (3/11).