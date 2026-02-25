Rạng sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), chợ đầu mối nông sản, thực phẩm lớn nhất cả nước - Bình Điền, nhộn nhịp suốt đêm khi hàng chục tấn cá lóc từ miền Tây ồ ạt được nhập về.

0h30, khu vực xuống hàng tại chợ sáng đèn. Hàng trăm xe tải chở đầy cá lóc từ các tỉnh miền Tây xếp hàng chờ đến lượt bốc dỡ. Khung cảnh chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người dân cúng vía Thần Tài nhộn nhịp trắng đêm.

Sau khi được vận chuyển đến chợ, cá lóc được chứa trong các thùng nhựa lớn đầy nước để đảm bảo độ tươi sống, rồi tiếp tục đưa vào khu nhà lồng F của chợ. Đây là khu vực chuyên kinh doanh thủy sản, bày bán đa dạng các loại, từ cá biển đến nhiều chủng loại cá lớn nhỏ khác nhau.

Tiếp đó, nhân viên sử dụng những xe đẩy nhỏ để vận chuyển các thùng cá vào từng sạp, tiến hành phân loại trước khi giao cho tiểu thương.

Các thùng cá lóc được tiểu thương nhanh chóng cân và phân loại theo từng kích cỡ. Từ đây, nguồn hàng tiếp tục được phân phối về các chợ lẻ khắp TPHCM.

Theo tiểu thương, giá cá lóc hiện dao động từ 35.000 – 45.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, tăng nhẹ vài nghìn đồng so với ngày thường.

Chị An, một thương lái tại chợ cho biết, năm ngoái vào dịp này lượng cá đổ về khoảng hơn 100 tấn. Năm nay, sản lượng về chợ có phần thấp hơn so với cùng kỳ, song sức mua vẫn còn khó đoán. “Phải đợi đến trưa, chiều mùng 9 mới biết nhu cầu của người dân tăng hay giảm”, chị An nói.

Anh Bảy đã liên tục nhập hàng xuyên đêm. Vào những dịp cao điểm như cúng vía Thần Tài, anh thường thức trắng đêm làm việc. Công việc vất vả nhưng người đàn ông trung niên này vẫn cố gắng để mỗi con cá đến tay khách đều còn tươi sống.

Trước đó, chợ cá bắt đầu tấp nập người, xe và khách từ 18h, khi hàng tấn cá lóc liên tục đổ về và kéo dài đến hơn 2h sáng hôm sau.

Theo quan niệm dân gian, cá lóc nướng là lễ vật đặc trưng trong mâm cúng Thần Tài của nhiều gia đình tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ. Cá dùng để dâng cúng phải còn nguyên con, giữ nguyên vảy, vi và đuôi, không được cắt xẻ. Khi chế biến, người ta chẻ mía làm thanh xiên xuyên từ miệng xuống thân cá để cố định, giúp cá giữ dáng thẳng khi nướng. Mâm lễ với cá lóc nướng không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn thể hiện sự thành tâm của gia chủ khi kính dâng lên Thần Tài, gửi gắm ước mong một năm mới phát đạt, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào.