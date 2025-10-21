Sáng 21/10, lễ hội Katê năm 2025 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự trong không khí rộn ràng.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Hữu Tri

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, lễ hội Katê năm nay không chỉ là dịp để đồng bào Chăm thể hiện tín ngưỡng, nét đẹp văn hóa dân gian mà còn là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh luôn trân trọng, tin tưởng sự đóng góp của đồng bào Chăm trong công cuộc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các hoạt động văn nghệ chào mừng lễ hội Katê năm 2025. Ảnh: Hữu Tri

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào Chăm duy trì và phát huy giá trị lễ hội Katê, đồng thời ngăn chặn nguy cơ mai một, biến tướng các nghi thức truyền thống.

Lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư. Ảnh: Hữu Tri

Lễ hội Katê năm nay diễn ra trong hai ngày 20-21/10 với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: Nghi thức lễ truyền thống, trưng bày lễ vật, thi làm bánh gừng, giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật và trải nghiệm không gian làng nghề Chăm… tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc, gắn kết cộng đồng.

Đồng bào người Chăm cùng người dân, du khách múa hát chào mừng lễ hội. Ảnh: Hữu Tri

Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa tâm linh quan trọng của đồng bào Chăm, đồng thời góp phần phát triển du lịch địa phương. Cùng với đó, đời sống kinh tế xã hội của đồng bào Chăm tại Lâm Đồng ngày càng khởi sắc, hòa nhịp với sự phát triển chung của tỉnh.

Hiện nay, nhiều di tích văn hóa Chăm tại Lâm Đồng được xếp hạng và phát huy giá trị, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách như tháp Pô Sah Inư, đền thờ Pô Nit, bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm... Trong đó, nghề gốm truyền thống và lễ hội Katê đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tháp Pô Sha Inư, nơi diễn ra các nghi lễ chính của lễ hội Katê năm 2025. Ảnh: Hữu Tri