Sau thời gian thu thập chứng cứ, Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng chức năng triệt xóa trường gà do Hiếu “xì-po” cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật.