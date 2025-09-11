Thanh Hóa có diện tích trên 11.000 km2, dân số khoảng 4,3 triệu người, trong đó dân số khu vực nông thôn chiếm 82%. Toàn tỉnh có 26 huyện, thị, thành; 547 xã, phường, thị trấn và 3.326 thôn, bản, tổ dân phố hoạt động; đặc biệt có 11 huyện miền núi với 166 xã và khoảng 75% số hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh đang sinh sống trên 11 huyện miền núi.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua giảm nghèo bền vững, hơn 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hỗ trợ phù hợp với điều kiện và khả năng từng đơn vị, địa phương, và từng hoàn cảnh gia đình.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề đã được triển khai, giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng, được hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Thông qua các dự án phát triển theo chuỗi giá trị, nhiều hộ đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tiềm năng của địa phương để nâng cao thu nhập. Công tác tuyên truyền đã khơi dậy tinh thần tự lực, giúp người dân thay đổi tư duy "trông chờ, ỷ lại" và từng bước hình thành ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững.

Số liệu thống kê của tỉnh cho thấy, hơn 28.000 hộ nghèo và cận nghèo được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong địa phương nhận hỗ trợ, giúp đỡ. Hơn 18.000 hộ nghèo và cận nghèo đã vươn lên thoát nghèo.

Người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các hoạt động lồng ghép giới, thực hiện bình đẳng giới luôn được quan tâm, qua đó những vấn đề xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt hơn, từng bước lan tỏa một cách sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới, tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái được khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh và hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu được quan tâm đào tạo bồi dưỡng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong vùng được giữ vững, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Tại thời điểm năm 2010, đời sống người nông dân, nông thôn của Thanh Hóa còn rất nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn mới đạt được 8-9 triệu đồng/đầu người/năm, tỉ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn chiếm 26,96%.

Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 42,11 triệu đồng/đầu người/năm, tăng 4,7 lần so với năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 8,86%, bình quân hằng năm giảm khoảng 1,81%.

Đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 60,86 triệu đồng, tăng 1,44 lần so với năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 4,76%, bình quân hằng năm giảm 1,02%. Hiện nay hộ nghèo, cận nghèo của Thanh Hóa còn 2,02%, tương ứng 20.660 hộ.

Trong thời gian tới, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa có 166 xã, phường (19 phường, 147 xã), trong đó có 76 xã khu vực miền núi với 45 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới đều là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi khó khăn khu vực I, II; đặc biệt khó khăn khu vực III.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu giảm nghèo cần gắn với phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thông qua việc khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả tỉnh, cả nước.

Cụ thể, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi bằng 1/2 bình quân chung cả tỉnh; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; Cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; Tỷ lệ đường giao thông thôn, bản được cứng hóa: 100%; Tỷ lệ trường, lớp học và trạm y tế xã được xây dựng kiên cố đạt 100%; 100% số thôn, bản có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; Trên 85% số xã ở 11 huyện miền núi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới…

Song song với đó, việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái cần được gắn chặt với giảm nghèo, nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa, lâu dài. Khi toàn bộ hệ thống chính trị đồng lòng, người dân quyết tâm vươn lên và các nguồn lực được huy động, sử dụng hiệu quả, mục tiêu giảm nghèo bền vững chắc chắn sẽ đạt được, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng, xây dựng xã hội công bằng, văn minh và giàu mạnh.

