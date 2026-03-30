Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Kiosk thông minh là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng hiện đại, cho phép tự động hóa quy trình chứng thực tài liệu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý giấy tờ sang quản lý dữ liệu, từ chứng thực thủ công sang xác thực thông minh.

Kiosk thông minh giúp giảm thời gian làm thủ tục hành chính xuống còn vài phút. Ảnh: Lê Dương

Với mô hình này, người dân có thể trực tiếp thao tác tại Kiosk để quét giấy tờ bản gốc, hệ thống tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ và chuyển cán bộ xử lý.

Toàn bộ quy trình cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ mất khoảng 3-5 phút, thay vì 15 phút như trước đây.

Đáng chú ý, hệ thống cho phép thực hiện các dịch vụ công liên thông với Bộ Công an. Người dân có thể đồng thời đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên một giao diện duy nhất.

Nhiều thủ tục có nhu cầu cao như cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe cũng được tích hợp, giúp đơn giản hóa quy trình.

Kiosk còn hỗ trợ người dân gửi ảnh thẻ từ điện thoại, nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và nhận kết quả qua email, mã QR hoặc ứng dụng điện tử, giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Lãnh đạo tỉnh thực hiện thao tác kích hoạt hệ thống Kiosk thông minh. Ảnh: Lê Dương

Đối với cán bộ, hệ thống giúp tự động hóa nhiều khâu như hướng dẫn thủ tục, tra cứu hồ sơ, qua đó nâng cao hiệu suất làm việc từ 3-5 lần, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý của hồ sơ.

Theo kế hoạch, từ ngày 31/3/2026, mô hình sẽ được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Thanh Hóa dự kiến nhân rộng trên toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chính quyền số.