Việc đưa Kiosk dịch vụ công vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Minh (tỉnh Đồng Nai) đang tạo ra thay đổi rõ rệt trong quy trình tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục hành chính. Đây không chỉ là một thiết bị hỗ trợ đơn thuần, mà đang trở thành công cụ thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính.

Giải bài toán “gánh nặng” cho cán bộ

Trước khi có Kiosk dịch vụ công, bộ phận một cửa xã Bình Minh thường xuyên đối mặt tình trạng “quá tải” khi người dân đến làm thủ tục giấy tờ. Phần lớn thời gian của cán bộ bị tiêu tốn vào việc giải thích từng bước, hướng dẫn từng loại giấy tờ, đặc biệt đối với người dân ít tiếp xúc thủ tục hoặc lần đầu làm hồ sơ.

Người dân làm thủ tục hành chính trên Kiosk dịch vụ công

Ông Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Minh, cho biết, không ít thời điểm, cán bộ vừa tiếp nhận hồ sơ vừa phải giải thích từng biểu mẫu, từng loại giấy tờ cho người dân. Những việc vốn có thể tự thực hiện lại chiếm nhiều thời gian, khiến khâu chuyên môn bị chậm, dẫn đến tình trạng ùn ứ.

“Kể từ khi Kiosk dịch vụ công được đưa vào vận hành hơn một tháng, Trung tâm như có thêm một “cán bộ tự động”. Thiết bị được bố trí ngay cửa ra vào, màn hình cảm ứng giúp người dân tự thực hiện toàn bộ các thao tác thủ tục hành chính”, ông Việt chia sẻ.

Khi người dân chọn loại thủ tục trên Kiosk, hệ thống sẽ lập tức cung cấp đầy đủ hướng dẫn, bao gồm: hồ sơ cần chuẩn bị, biểu mẫu để tải hoặc in, giấy tờ bắt buộc, thời gian giải quyết, mức lệ phí (nếu có) và các bước thực hiện chi tiết. Thiết bị còn tích hợp chức năng quét căn cước công dân, tự động nhận diện thông tin và gợi ý các nội dung liên quan đến thủ tục, giúp giảm tối đa sai sót và thời gian chờ đợi.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Minh

Theo thống kê của Trung tâm, hơn 500 lượt người dân đã sử dụng Kiosk dịch vụ công chỉ trong tháng đầu tiên. Lượng câu hỏi trực tiếp tại quầy giảm khoảng 30 - 40%, giúp cán bộ giảm đáng kể thời gian dành cho việc hướng dẫn thủ tục, chuyển trọng tâm sang xử lý nghiệp vụ chuyên sâu.

“Hiệu quả rõ nhất là giảm được tình trạng chờ đợi để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục hành chính với cán bộ xã. Người dân chủ động hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, còn cán bộ thì có thêm thời gian tập trung hoàn thiện hồ sơ, thẩm định thông tin”, ông Việt đánh giá.

Tăng minh bạch, người dân chủ động hơn

Một trong những lợi ích nổi bật của Kiosk dịch vụ công là tăng tính minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính. Mọi yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu và các bước thực hiện đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình. Nhờ vậy, quá trình giải quyết thủ tục trở nên thuận tiện hơn, giảm áp lực cho cán bộ tiếp nhận.

Hệ thống scan thông tin giấy tờ của Kiosk dịch vụ công

Chị Nguyễn Thị Thu (ấp Phú Sơn, xã Bình Minh) cho biết, lần đầu tiên sử dụng Kiosk dịch vụ công, chị cảm thấy rất thuận tiện.

“Tôi chỉ cần chọn thủ tục cần làm, mọi thông tin về hồ sơ, biểu mẫu và giấy tờ đều hiện ra rõ ràng. Tôi có thể tự scan rồi chủ động nộp, không phải chờ cán bộ hướng dẫn từng bước như trước nữa”, chị Thu nói.

Với Kiosk dịch vụ công, người dân không chỉ tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục phức tạp, mà còn được trải nghiệm quy trình hành chính minh bạch, chủ động. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính tại xã Bình Minh, đồng thời mở ra hướng đi mới trong việc nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trên địa bàn.

Máy có tích hợp đọc thông tin căn cước công dân

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, hơn một tháng vận hành, Kiosk dịch vụ công đã thể hiện hiệu quả rõ rệt trong việc giúp người dân chủ động thực hiện thủ tục hành chính, giảm áp lực cho cán bộ và tăng tính minh bạch.

“Xã đang nghiên cứu triển khai thêm hệ thống chatbot bằng giọng nói chuyên hỗ trợ thủ tục hành chính. Giải pháp mới này không chỉ hướng đến việc rút ngắn thời gian thực hiện, mà còn giúp người dân thao tác thuận tiện hơn”, bà Thủy nói.

Huy Hoàng