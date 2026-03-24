Sau một tháng mở đăng ký từ ngày 12/2 đến 15/3/2026, hai chương trình phát triển nhân tài thường niên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã thu hút gần 12.000 hồ sơ từ khắp cả nước, cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực công nghệ và quản trị.

Cụ thể, chương trình Thực tập sinh tài năng Viettel Digital Talent (VDT) ghi nhận gần 8.800 hồ sơ, tăng 53% so với năm 2025. Trong khi đó, chương trình Quản trị viên tập sự Viettel Future Changemakers (VFC) thu hút hơn 3.000 hồ sơ, tăng 45%.

Sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng và chất lượng ứng viên qua từng năm cho thấy các chương trình của Viettel đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và quản trị.

Năm 2026, lần đầu tiên Viettel triển khai đồng thời cả hai chương trình với thông điệp “Innovate at the core – Sáng tạo từ cốt lõi”.

Đây là bước đi nhằm xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài toàn diện, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Tham gia chương trình, các ứng viên sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia vào các dự án công nghệ và kinh doanh quy mô lớn, đồng thời được hướng dẫn bởi các chuyên gia trong hệ sinh thái Viettel.

Những trải nghiệm thực tiễn này giúp người tham gia sớm hình thành tư duy làm việc chuyên nghiệp và xây dựng nền tảng nghề nghiệp vững chắc ngay từ giai đoạn đầu.

Viettel Digital Talent là chương trình đào tạo và phát triển tài năng công nghệ trẻ, được tổ chức thường niên từ năm 2021.

Sau 5 mùa triển khai (2021–2025), chương trình đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ, với gần 1.200 thực tập sinh tham gia và hơn 400 sinh viên trở thành nhân viên chính thức của Viettel ngay khi còn trên ghế nhà trường. Đáng chú ý, khoảng 40% sáng kiến từ chương trình đã được ứng dụng vào thực tế.

Trong năm 2026, Viettel Digital Talent tập trung đào tạo ở 8 lĩnh vực công nghệ trọng điểm gồm: điện toán đám mây, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật bán dẫn, công nghệ 5G, kỹ thuật phần mềm, Internet vạn vật và hàng không – vũ trụ.

Đây được đánh giá là một trong những chương trình thực tập công nghệ quy mô lớn và chất lượng hàng đầu hiện nay.

Trong khi đó, Viettel Future Changemakers hướng tới phát triển đội ngũ quản trị viên tập sự, tập trung vào các lĩnh vực quản trị gắn với công nghệ mũi nhọn như quản lý sản phẩm số, quản lý dự án công nghệ và quản lý chuỗi cung ứng logistics.

Qua hai mùa tổ chức trước (2024–2025), chương trình đã thu hút gần 3.000 hồ sơ, trong đó nhiều ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Nhiều học viên xuất sắc đã được ký hợp đồng đào tạo dài hạn và từng bước đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Viettel.

Dự kiến, lễ khai giảng Viettel Talent 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới, đánh dấu sự khởi đầu hành trình đào tạo và phát triển dành cho các ứng viên xuất sắc trúng tuyển năm nay.