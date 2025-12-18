Chiều nay (18/12), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025.

Theo Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2025, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững an ninh, trật tự; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao, nhiều vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm, không để hình thành “điểm nóng”.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong năm qua, lực lượng công an đã chủ động tham mưu chiến lược, kịp thời tháo gỡ 19 “điểm nghẽn” trong triển khai Nghị quyết số 57 và Kế hoạch số 02; đồng thời giải quyết 5 nhóm vấn đề lớn trên lĩnh vực an ninh chính trị, nhất là các vướng mắc liên quan mỏ khoáng sản, dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trên lĩnh vực an ninh, trật tự, toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả hơn 450 vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”. Ba đợt cao điểm kiểm tra xuất nhập cảnh xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cho trên 538.000 lượt hành khách.

Mạnh "gỗ", trùm giang hồ núp bóng doanh nghiệp bị bắt. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 94,2%; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 84,26%. Công an Thanh Hóa đã triệt xóa 3 băng nhóm, khởi tố 77 đối tượng hình sự “núp bóng” doanh nghiệp, thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 36,86% so với cùng kỳ năm 2024.

Vi "ngộ" là một trong những trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa. Ảnh: CACC

Đơn cử, từ tháng 6 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trong các lĩnh vực phi pháp như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh bạc, buôn bán hàng cấm, bảo kê.

Trong số các đối tượng bị bắt có nhiều giang hồ cộm cán như Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn"), Lê Kim Thu (Thu "vệ sĩ"), Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ"), Bùi Quốc Ý (Ý "ẻng") và Nguyễn Văn Mai (Mạnh "gỗ")…

Cùng với đó, lực lượng chức năng điều tra, khởi tố 167 vụ vi phạm nghiêm trọng trong các lĩnh vực đấu thầu, đầu tư công, tài chính, đất đai, khoáng sản, môi trường, an toàn thực phẩm, góp phần siết chặt kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.