Ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ cho biết khoảng 5h30 sáng nay (16/9), địa phương nhận được thông tin từ thôn Hợp Tiến về trường hợp sản phụ chuyển dạ nhưng không thể đưa đến bệnh viện do nước lũ chia cắt.

Theo ông Sơn, thời điểm này, trên địa bàn xã có mưa rất lớn trong hai ngày liên tiếp. Nước tại các sông, suối và ngầm tràn dâng cao, dòng chảy mạnh, trong đó khu vực khe Me bị nước lũ chia cắt.

Các lực lượng của xã nhanh chóng được huy động. Đồng thời, địa phương báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Phòng thủ dân sự, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đề nghị hỗ trợ.

Lực lượng chức năng vượt qua mương để hỗ trợ sản phụ sinh tại nhà. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, do dòng nước chảy quá xiết, phương tiện đường thủy không thể tiếp cận. Phương án sử dụng xuồng, thậm chí căng dây để đưa thuyền qua khu vực nước lớn cũng không thể thực hiện.

Trước tình thế cấp bách, xã huy động lực lượng công an, quân sự cùng cán bộ Trạm Y tế tìm đường tiếp cận gia đình sản phụ.

Đến khoảng 7h, lực lượng chức năng tiếp cận được gia đình, hỗ trợ sản phụ sinh con tại nhà. Rất may, mẹ tròn con vuông.

Sau khi được hỗ trợ, sản phụ đã mẹ tròn con vuông. Ảnh: CTV

“Mương nước mà lực lượng chức năng đi qua được xây dựng khoảng 25 năm trước. Tuyến mương đã xuống cấp, lâu nay không vận hành, lại nằm ở vị trí khá cao so với khe suối nên việc di chuyển trên tuyến này tiềm ẩn nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong tình huống lúc đó, đây là phương án khả thi duy nhất để đưa nhân viên y tế vào hỗ trợ sản phụ”, ông Sơn chia sẻ.