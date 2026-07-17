UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản hỏa tốc giao UBND xã Hoạt Giang kiểm tra, xác minh nội dung Báo VietNamNet phản ánh về việc một khu chợ rộng khoảng 1.500m2 được xây dựng và đưa vào hoạt động dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo nội dung văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giao UBND xã Hoạt Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo phản ánh; kịp thời xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm (nếu có), bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8.

Vị trí khu chợ mọc lên trái phép. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, VietNamNet phản ánh khu đất xây dựng chợ có diện tích khoảng 1.500m2, nằm tại thôn Thịnh Vinh, xã Hoạt Giang (Thanh Hóa), do hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh đứng tên.

Theo UBND xã Hà Bình (cũ, nay là xã Hoạt Giang), khu đất có nguồn gốc là đất trồng lúa của 26 hộ gia đình, cá nhân, cùng một phần diện tích đất mặt nước hoang và đất giao thông do UBND xã quản lý.

Hộ kinh doanh của bà Lê Thị Ninh từng hai lần (năm 2019 và 2021) đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp nhưng đều không được chấp thuận.

Dù vậy, trên khu đất này vẫn xuất hiện nhiều ki-ốt lợp mái tôn và được cho các tiểu thương thuê để kinh doanh theo hình thức họp chợ.

Trước những vi phạm nêu trên, UBND xã Hoạt Giang đã ban hành thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm. Đến nay, các hạng mục vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.