Ngày 1/11/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4166/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Theo quyết định, Ban Quản lý mới được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hiện hành: Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long và Ban Quản lý di tích và danh thắng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Ninh. Việc tái cấu trúc này nhằm tạo mô hình điều phối tập trung, đồng bộ hơn, thay vì phân mảnh như trước.

Một góc Vịnh Hạ Long

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy, khai thác các giá trị về cảnh quan tự nhiên, văn hóa, lịch sử, địa chất địa mạo, đa dạng sinh học.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đồng thời tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc tỉnh Quảng Ninh (bao gồm Quần thể di tích và danh thắng đặc biệt Yên Tử, Khu di tích đặc biệt nhà Trần, Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng) và Vườn Quốc gia Bái Tử Long - Vườn Di sản ASEAN.

Quảng Vân