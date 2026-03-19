Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong việc tăng cường kết nối học thuật y khoa giữa Việt Nam và Australia, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong bối cảnh ngành đang đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới.

Được thành lập từ năm 2001 tại Đại học Sydney (Australia), Quỹ Học Mãi đã có 25 năm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi và nghiên cứu. Nhờ đó, hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên y khoa Việt Nam đã có cơ hội học tập, thực hành tại các bệnh viện hàng đầu Australia.

Câu lạc bộ Học Mãi Việt Nam ra đời nhằm tiếp nối và nhân rộng những giá trị ấy, quy tụ các cựu học viên, chuyên gia y tế và nhà giáo dục y khoa để cùng xây dựng một cộng đồng học thuật, thúc đẩy phát triển bền vững cho hệ thống y tế trong nước.

Các chuyên gia Việt Nam và Australia trong lễ ra mắt Câu lạc bộ Học Mãi tại Việt Nam.

Ban chủ nhiệm và các thành viên nòng cốt của câu lạc bộ đến từ nhiều cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam như Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM…

Hoạt động của câu lạc bộ sẽ tập trung vào các nội dung chính như xây dựng mạng lưới cựu học viên, tổ chức hội thảo và đào tạo kỹ năng cho sinh viên y khoa; hỗ trợ các dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực còn khó khăn; khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn.

PGS Anthony Joseph, Chủ tịch Quỹ Học Mãi, cho biết việc thành lập câu lạc bộ không chỉ là sự tiếp nối di sản hơn hai thập kỷ hợp tác mà còn cho thấy tinh thần “học mãi không ngừng” đã thực sự lan tỏa tại Việt Nam.

“Khi các bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia y tế cùng kết nối trong một cộng đồng chung, tôi tin rằng tương lai y học Việt Nam sẽ ngày càng xứng tầm khu vực và quốc tế”, ông khẳng định.