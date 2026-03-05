Sinh năm 1967, GS.TS Trần Diệp Tuấn hiện là Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y Dược TPHCM, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Thủ tướng làm Chủ tịch. Ông cũng là thành viên Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Trước đó, ông từng giữ cương vị Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TPHCM, đồng thời là nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế.

GS.TS Trần Diệp Tuấn cùng tập thể Trường Đại học Y Dược TPHCM được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2020. Ông từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2016) và nhiều giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực thần kinh - đột quỵ và nghiên cứu về não, trong đó có giải của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2005.

Hơn 30 năm gắn bó với giảng đường, bệnh viện và công tác quản lý, GS Trần Diệp Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vai trò: thầy giáo, thầy thuốc, nhà khoa học và nhà quản lý. Theo ông, chính trải nghiệm này giúp ông thấu hiểu những vấn đề trong đào tạo nhân lực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển giáo dục.

Giáo sư Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y Dược TPHCM. Ảnh: Khả Hưng

“Tôi có cơ hội lắng nghe nhiều câu chuyện đời, chứng kiến niềm vui của một sinh viên trưởng thành, ánh mắt hy vọng của người bệnh, những trăn trở của một gia đình khi đối diện khó khăn. Những điều đó nuôi dưỡng trong tôi niềm tin rằng mọi chính sách đều phải hướng về con người, phục vụ con người”, ông chia sẻ khi nói về động lực tham gia ứng cử.

Giáo dục phải hướng tới phát triển con người toàn diện

Ở lĩnh vực giáo dục, GS Trần Diệp Tuấn nhấn mạnh quan điểm xem giáo dục là trụ cột phát triển quốc gia. Theo ông, một hệ thống giáo dục công bằng, chất lượng và bền vững phải bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, được tiếp cận cơ hội học tập không phân biệt hoàn cảnh.

Ông đề xuất đổi mới giáo dục theo hướng “học để làm người, học để làm việc và học để sống tốt”, coi trọng sự phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức. Học đi đôi với hành, tăng cường gắn kết giữa nhà trường và thực tiễn xã hội, khuyến khích tư duy sáng tạo và tinh thần phụng sự cộng đồng là những nội dung ông đặc biệt quan tâm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và biến đổi khí hậu, ông cho rằng giáo dục cần chú trọng giáo dục xanh, giáo dục số và trang bị kỹ năng công dân toàn cầu. Theo đó, thế hệ trẻ phải được trang bị năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh của khoa học - công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Củng cố y tế cơ sở để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Với chuyên môn bác sĩ, GS Trần Diệp Tuấn cho rằng hệ thống y tế bền vững cần lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Việc củng cố tuyến này giúp phát hiện sớm bệnh tật, chăm sóc kịp thời và giảm tải cho tuyến trên, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân.

Đặc biệt, chính sách cần ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ - những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. Đồng thời cần có chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của ứng dụng công nghệ trong y tế, từ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong kỷ nguyên khoa học phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo ông, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ mục tiêu bảo đảm mọi người dân được bảo vệ sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và công bằng.

GS Trần Diệp Tuấn cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ nỗ lực đóng góp tiếng nói chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục và y tế - hai lĩnh vực gắn chặt với chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước.

“Tôi tin mình có thể góp một phần công sức nhỏ bé vì cộng đồng, xã hội và nhân dân”, ông bày tỏ, đồng thời khẳng định mọi cam kết hành động sẽ hướng đến con người - trung tâm của các chính sách phát triển.

GS.TS Trần Diệp Tuấn thuộc đơn vị bầu cử số 10, TPHCM, gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa và Bình Tân.