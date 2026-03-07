Dưới đây, VietNamNet giới thiệu một số ứng viên là hiệu trưởng trường đại học, giám đốc đại học/học viện, bí thư Đảng ủy của các trường đại học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16:

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, sinh năm 1971, Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Huấn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lịch sử; thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn; tiến sĩ ngành Sử học chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại tỉnh Nghệ An, đơn vị bầu cử số 3.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, sinh năm 1967, là Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bungari TP Hà Nội; Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Thắng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính; tiến sĩ Khoa học máy tính.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1974, là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Bà Lan tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thú y; tiến sĩ ngành Thú y.

Bà là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Lan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1974, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Bà Mai tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học; thạc sĩ Hóa phân tích; tiến sĩ Dược học.

Bà Mai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP HCM, đơn vị bầu cử số 11.

GS.TS Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TPHCM

GS.TS Trần Diệp Tuấn, sinh năm 1967, là Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy Trường Y; Cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhi, Trường Y - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Ông Tuấn tốt nghiệp đại học Y khoa chuyên ngành Bác sĩ chuyên khoa Nhi; tiến sĩ Y học.

GS.TS Trần Diệp Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 10.

PGS.TS Bùi Xuân Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

PGS.TS Bùi Xuân Hải, sinh năm 1972, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Ông Hải tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật; tiến sĩ Luật.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hải Phòng, đơn vị bầu cử số 2.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1965, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ; Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành chăn nuôi - thú y - thủy sản; Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ.

Ông Phương tốt nghiệp đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản; tiến sĩ Thủy sản.

Ông từng là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15.

Ông Phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 4.

PGS.TS Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

PGS.TS Võ Thanh Tùng, sinh năm 1979, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Ông Tùng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý chất rắn; tiến sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Huế, đơn vị bầu cử số 2.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, sinh năm 1975, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Tùng tốt nghiệp tiến sĩ Kinh tế.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại tỉnh Vĩnh Long, đơn vị bầu cử số 2.

Tại cuộc bầu cử ngày 15/3 tới, các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức.

TS Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội

TS Chu Mạnh Hùng, sinh năm 1973, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Hùng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật quốc tế; tiến sĩ Luật.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại tỉnh Tây Ninh, đơn vị bầu cử số 1.

TS Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

TS Bùi Thị Kim Tuyến, sinh năm 1974, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Bà Tuyến tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Nga; đại học chuyên ngành Tiếng Anh; thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn; tiến sĩ Giáo dục học.

Bà Tuyến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại tỉnh Phú Thọ, đơn vị bầu cử số 5.

TS Nguyễn Thị Thu Dung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

TS Nguyễn Thị Thu Dung, sinh năm 1969, là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Phó Chủ tịch Hội y tế công cộng Việt Nam, Chủ tịch Hội Y tế công cộng tỉnh Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Hưng Yên; Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Bà Dung tốt nghiệp đại học ngành Y khoa; tiến sĩ Y tế công cộng.

Bà là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Dung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7.