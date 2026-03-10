GS.TS Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1974, là Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bà cũng là Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bà Lan tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thú y và có học vị tiến sĩ ngành Thú y.

Bà từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Bà Lan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Hòa Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Sơn, Phượng Dực, Ứng Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: QH

GS Nguyễn Thị Lan đã xây dựng chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16.

Theo đó, nữ giáo sư cam kết tập trung xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cụ thể, bà sẽ chủ động tham gia hoàn thiện chính sách về đất đai, môi trường, phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện từng địa phương, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, bà sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách nhằm bảo đảm hiệu quả và minh bạch, đồng thời kiến nghị các cơ chế nâng cao giá trị nông sản, phát triển chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Ngoài ra, bà cũng quan tâm đến các chính sách bảo đảm sinh kế, an sinh, mở rộng tiếp cận tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

GS Lan cũng cam kết gắn bó chặt chẽ với cử tri thông qua việc duy trì liên hệ thường xuyên, tích cực tiếp xúc và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Bà sẽ thu thập, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Nữ giáo sư cũng mong muốn thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao. Cụ thể, bà sẽ kiến nghị các cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế nông thôn đa giá trị; đẩy mạnh ứng dụng giống mới, công nghệ sinh học, quy trình sản xuất tiên tiến, cũng như công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

Đồng thời, bà đề xuất các chính sách phát triển du lịch sinh thái, làng nghề; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xử lý môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, bà cũng quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại cuộc bầu cử ngày 15/3 tới, các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức.