Bệnh nhân V.N.N (18 tuổi, cư trú tại xã Lục Sơn, thành phố Bắc Ninh) nhập viện vào ngày 8/9 trong tình trạng tổn thương da lan trên diện rộng.

Khoảng 3 tháng trước đó, nam thanh niên bắt đầu xuất hiện mụn nước, sẩn ngứa rải rác ở vùng thân mình, kẽ tay và khu vực sinh dục. Tình trạng ngứa ngáy trở nên dữ dội vào ban đêm.

Chân tay nam thanh niên hóa mủ. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, không chỉ riêng anh N., các thành viên khác sống cùng trong gia đình cũng có những triệu chứng tương tự.

Trước đây, bệnh nhân từng điều trị nhưng không khỏi dứt điểm mà tái phát nặng hơn trong đợt này. Các vùng tổn thương ở kẽ ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn chân bắt đầu xuất hiện tình trạng hóa mủ, gây ra cảm giác đau nhức dữ dội kèm theo cơn ngứa dai dẳng về đêm.

Qua thăm khám chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ghẻ bội nhiễm.

Khi xác định được căn nguyên, các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực bao gồm kết hợp kháng sinh toàn thân, thuốc kháng histamin và các loại thuốc diệt ký sinh trùng kết hợp thuốc bôi ngoài da.

Sau 7 ngày tuân thủ phác đồ của bác sĩ, sức khỏe của bệnh nhân N. đã có những chuyển biến rõ rệt. Da nhanh chóng khô thâm lại, các cơn ngứa giảm hẳn và không xuất hiện thêm tổn thương mới.

Bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 lưu ý, ghẻ là bệnh nhiễm ký sinh trùng ngoài da có khả năng lây lan rất nhanh và dễ dàng trong cộng đồng, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt tập thể hoặc giữa các thành viên trong cùng gia đình.

Đây là căn bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm các bệnh da liễu nhiệt đới bị lãng quên.

Con đường lây truyền chủ yếu của bệnh ghẻ là qua tiếp xúc trực tiếp da kề da (như sống chung, ngủ chung giường chiếu hoặc chăm sóc người bệnh). Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ như ngứa nhiều về đêm, xuất hiện mụn nước ở những vùng da mỏng (kẽ tay, vùng sinh dục, nếp gấp cơ thể), người dân cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị dứt điểm.

Việc điều trị cần được thực hiện đồng thời cho cả những người tiếp xúc gần để tránh tình trạng bệnh tái phát dai dẳng và phòng ngừa tối đa các biến chứng nguy hiểm.