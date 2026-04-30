Ngày 30/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Trần Trọng Lễ (SN 1978, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (SN 1994, ngụ xã Hưng Long) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ ẩu đả trên phố chiều 22/3 gây náo loạn, lan truyền trên mạng xã hội.

2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo đó, clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ ẩu đả với người đàn ông đi bộ tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh) khi dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến xe máy của tài xế ngã xuống đường, va vào phương tiện khác.

Trong lúc giằng co, cả hai tiếp tục va chạm với một xe máy khác, gây hỗn loạn giao thông. Dù người dân can ngăn, hai người vẫn không dừng lại.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Khánh vào cuộc, xác định hai người liên quan là Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia, đủ căn cứ xử lý hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 ngày 22/3, Gia trong tình trạng say xỉn, được chị D.M. chở bằng xe máy trên đường Mai Chí Thọ (hướng Võ Văn Kiệt). Phía sau, Lễ chạy xe máy, liên tục bấm còi xin vượt. Bực tức vì tiếng còi, Gia quay lại chửi bới; Lễ đáp trả rồi tăng ga bỏ đi.

Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, Lễ dừng xe thì Gia vừa tới, xuống xe tiến lại cự cãi, dẫn đến ẩu đả. Hai người xô xát, va vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Dù chị D.M. và người dân can ngăn, cả hai vẫn hung hăng, sau đó mới rời đi.