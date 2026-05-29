Ngày 29/5, Công an xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã phát thông báo tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ (24 tuổi, trú xóm Ân Quang, xã Vân Du) đến UBND và công an 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Anh Cao Đăng Hổ trước lúc rời nhà. Ảnh: Công an xã Vân Du

Trước đó, ngày 28/5, Công an xã Vân Du tiếp nhận trình báo của anh Cao Đăng Việt về việc em trai là Cao Đăng Hổ rời khỏi nhà từ tối 23/5 đến nay không liên lạc được.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, anh Hổ cao khoảng 1,7m, nặng 55kg, tóc cắt ngắn. Khi rời nhà, anh điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter màu xanh trắng mang biển kiểm soát 37P1-031.99.

Gia đình đang rất lo lắng và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Công an xã Vân Du đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến anh Hổ, xin vui lòng thông báo ngay cho gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác tìm kiếm.