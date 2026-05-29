Ngày 29/5, trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin tìm kiếm chị Ngô Thị Nhật Trâm (SN 1995, trú tại Tập thể Viện Quy hoạch Rừng, tổ dân phố số 4, xã Thanh Trì, Hà Nội).

Hình ảnh chị Ngô Thị Nhật Trâm. Ảnh: GĐCC

Trao đổi với PV VietNamNet cùng ngày, bà Định Thị Thảo (70 tuổi, mẹ ruột chị Trâm) cho biết con gái rời nhà từ ngày 3/5 và đến nay vẫn mất liên lạc. Hôm rời đi, chị Trâm nói ra ngoài mua đồ ăn, để lại điện thoại ở nhà, có mang theo căn cước công dân và một ít tiền mặt.

Trước đó, chị Trâm từng làm việc tại một số đơn vị khác nhau nhưng đã nghỉ việc để phụ giúp chị gái bán hàng online.

Hình ảnh chị Trâm khi rời khỏi nhà. Ảnh: GĐCC

“Trâm cũng từng vài lần bỏ nhà đi, nhưng chỉ mấy ngày là trở về. Lần này là lâu nhất từ trước đến nay”, bà Thảo nghẹn ngào chia sẻ. Theo bà, chị Trâm có tâm lý không ổn định, thường xuyên phải dùng thuốc điều trị, nên việc mất liên lạc nhiều tuần khiến gia đình rất lo lắng.

“Từ ngày Trâm đi đến giờ, gia đình ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng tôi chỉ mong con bình an và sớm trở về nhà”, bà Thảo nói.

Gia đình mong ai biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Ngô Thị Nhật Trâm xin liên hệ số điện thoại 0912.349.983 hoặc 0339.036.391.