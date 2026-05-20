Ngày 20/5, Công an xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An) cho biết đã tìm thấy và hỗ trợ đưa em Lê Thị Thanh Huyền (học sinh lớp 12, trú tại thôn Cầu Đất, xã Thành Bình Thọ) trở về nhà an toàn.

Theo đại diện Công an xã, em Huyền tới nhà một người bạn ở tỉnh Hà Tĩnh để chơi và ở lại đây vài ngày. Dựa trên thông tin do người dân cung cấp, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xác minh và hỗ trợ đưa nữ sinh về với gia đình.

Xúc động khi đón con gái trở về, gia đình em Huyền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã vì sự tận tâm và trách nhiệm trong quá trình tìm kiếm.

Lực lượng công an hỗ trợ đưa em Huyền về với gia đình. Ảnh: Công an xã Thành Bình Thọ

Trước đó, theo trình báo của ông Lê Hồng Hải (56 tuổi, bố em Huyền), khoảng 16h30 ngày 14/5, Huyền cùng một người bạn học đi từ trường về nhà. Sau đó, Huyền bảo bạn về trước rồi mất liên lạc nhiều ngày.