Ngày 1/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Thành Lập (26 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2025, Lập mua ô tô Ford Territory Titanium X màu đen, BKS 43B-165.XX rồi mang giấy đăng ký xe đi cầm cố tại một công ty tài chính để vay 400 triệu đồng.

Đầu tháng 2/2026, do cần tiền tiêu xài, Lập tiếp tục liên hệ ông H.T.N. (trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để cầm cố chiếc xe với số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng. Sau khi ký giấy tờ, Lập giao một chìa khóa cùng giấy đăng ký xe và nói chìa khóa dự phòng đã bị mất.

Đến ngày 9/2, ông N. phát hiện giấy đăng ký xe mà Lập giao là giả nên yêu cầu trả lại tiền.

Do không có khả năng thanh toán, Lập đề nghị bán luôn chiếc xe với giá 800 triệu đồng và cho biết giấy đăng ký thật đang được cầm cố tại một công ty tài chính.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Lương Thành Lập. Ảnh: C.A

Cùng ngày, hai bên ký hợp đồng mua bán xe. Số tiền còn lại được thống nhất dùng để chuộc giấy đăng ký xe thật.

Ngày 19/3, ông N. nộp 400 triệu đồng tại văn phòng công ty tài chính ở phường Liên Chiểu để lấy lại giấy đăng ký xe thật. Sau đó, Lập chuyển khoản trả lại 67 triệu đồng cho ông N.

Tuy nhiên, đến ngày 23/3, do thiếu tiền tiêu xài, khi biết chiếc xe đang để tại nhà ông N., Lập đã lén dùng chìa khóa dự phòng lấy xe mang đi cầm cố, lấy 230 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.