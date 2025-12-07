Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Đông mở rộng điều tra đối với T.T.T. Thảo (1992, quê Đồng Tháp) liên quan vụ trộm tài sản của du học sinh Lào và nhiều vụ trộm khác.

Thảo thực nghiệm hiện trường vụ trộm tài sản du học sinh Lào. Ảnh: CA

Cuối tháng 11, bốn du học sinh Lào trình báo Công an phường An Đông về việc mất nhiều tài sản tại Ký túc xá Trường Dự bị Đại học TPHCM (91 Nguyễn Chí Thanh).

Qua xác minh, công an xác định một phụ nữ lẻn vào khuôn viên ký túc xá, đột nhập lần lượt các phòng để trộm cắp. Bằng nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt giữ T.T.T. Thảo và thu nhiều tang vật tại nơi ở của nghi phạm.

Bước đầu, Thảo khai đã lấy một máy tính, một iPhone, 9 triệu đồng, 100 USD và một số tài sản khác của các du học sinh.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận còn thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn TPHCM; nghi phạm thường thay đổi quần áo, ba lô… để tránh bị phát hiện.