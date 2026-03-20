Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Mạnh Cường cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, tối 16/3, Công an phường Dương Nội tiếp nhận trình báo của hai người dân tại khu đô thị An Hưng về việc ô tô đỗ trước cửa nhà bị đập vỡ kính, kẻ gian lấy đi 1 máy tính xách tay, 2 máy ảnh và 1 túi xách hàng hiệu, tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Khẩn trương điều tra, đến tối 19/3, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường. Đối tượng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2025.



Hiện trường các ô tô bị đập kính, trộm tài sản. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Cường khai do không có việc làm nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong các ô tô đỗ tại khu đô thị không có người trông giữ.

Khoảng 18h ngày 16/3, Cường điều khiển xe máy đi tìm sơ hở. Khi đến khu đô thị An Hưng và Geleximco (phường Dương Nội), phát hiện 2 ô tô dừng, đỗ không có người trông giữ, đối tượng dùng đèn pin soi vào bên trong để kiểm tra tài sản, sau đó dùng búa đập vỡ kính chắn gió, lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Cơ quan công an đã thu giữ các vật chứng liên quan, gồm xe máy, búa phá kính, trang phục xe ôm công nghệ, cùng tang vật vụ án như túi xách, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh...

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.