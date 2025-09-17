Ngày 17/9, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ hai đối tượng dùng cây tua vít đâm, đánh nam thanh niên bị thương.

Vụ việc xảy ra vào chiều 15/9, tại đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An.

Theo đoạn camera an ninh ghi lại, một thanh niên mặc áo trắng bị hai thanh niên khác tấn công. Trong đó, một đối tượng cầm cây tua vít đâm nhiều nhát vào thanh niên. Đối tượng còn lại dùng tay đánh, cầm đá chọi vào đầu nạn nhân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm này có một cô gái được cho là đi cùng với nạn nhân liên tục can ngăn nhưng bất thành. Nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Tân An xác minh, điều tra vụ việc. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, công an đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Lê Thanh Tuấn (24 tuổi) và Danh Hoàng Tiến (22 tuổi), cùng ngụ xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.

Hai nghi phạm Tuấn và Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua làm việc, Tuấn và Tiến thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xô xát.