Tối 14/9, lãnh đạo Công an xã Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệu tập 12 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào tối 13/9.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an triệu tập. Ảnh: Nhật Minh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 13/9, nhóm thanh thiếu niên gồm: Lê Thanh Lâm (SN 2009), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2009), Nguyễn Cảnh Quân (SN 2008), Lương Thế Phong (SN 2006), Trần Văn Thành (SN 2008) và Nguyễn Đức Anh (SN 2008) đi uống nước tại thôn Nguyễn Du (xã Thường Tín).

Tại đây, Lâm thấy người yêu cũ Nguyễn L.A. đang livestream trên TikTok cùng nhóm bạn nên nổi cơn ghen, rủ cả nhóm bám theo. Dù chưa đủ tuổi lái xe, Lâm, Quân và Thành vẫn phóng xe máy chở bạn bè đi tìm "tình địch".

Khi gặp Doãn Văn Anh Hiếu (SN 2008) và Dương Hoàng Anh (SN 2008) đang đi cùng chị L.A., nhóm Lâm chặn đầu, chuẩn bị đánh. Lo sợ, Hiếu gọi em họ là Nguyễn Thế Bảo (SN 2006) cầu cứu.

Bảo lập tức rủ thêm Trần Hoài Nam (SN 2008), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2005), Nguyễn Gia Long (SN 2005), Nguyễn Bá Học (SN 2005) và Nguyễn Trọng Vinh (SN 2002) kéo đến. Hai nhóm thanh thiếu niên, hơn 10 người, lao vào truy đuổi nhau trên Quốc lộ 1A với tốc độ cao, rú ga, chửi bới, ném gạch, gây náo loạn cả khu vực.

Cao trào, khi xe của Lâm và Nam đối đầu tại đường Nguyễn Phi Khanh, Học dùng áo vụt vào mặt Lâm khiến cả hai xe ngã đổ, kéo theo màn hỗn chiến. Chỉ khi người dân tới can ngăn, vụ việc mới dừng lại. Hậu quả, nhiều đối tượng bị xây xát, chấn thương phần mềm, trong đó có Lâm, Sơn, Thành, Phong và Nam.

Công an xã Thường Tín đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập 12 đối tượng để điều tra, gồm: Lâm, Sơn, Quân, Phong, Thành, Đức Anh, Nam, Hiếu, Hoàng Anh, Tùng, Bảo và Gia Long.

Cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm, răn đe, phòng ngừa chung.