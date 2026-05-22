Chiều 22/5, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý L.M.H. (29 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nam thanh niên bị công an đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: X.N

Trước đó, gần tối 18/5, Công an phường Nha Trang tiếp nhận tin báo về việc H. đi lang thang tại khu vực bờ biển đường Trần Phú trong tình trạng tinh thần không ổn định, chặn đánh một số người đi đường. Người này còn bị tố có hành vi sàm sỡ phụ nữ, khiến nhiều người dân và du khách hoảng sợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác 113 nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Nha Trang khống chế, đưa H. về trụ sở làm việc và ổn định tình hình.

Công an phường Nha Trang sau đó mời một số người liên quan, gồm nạn nhân và nhân chứng, đến làm việc để ghi lời khai, phục vụ quá trình củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.