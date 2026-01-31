Ngày 31/1, Công an phường Cầu Kiệu (TPHCM) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng V.Q.K. (SN 2000, tạm trú tại địa phương) về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục và vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28/1, Công an phường Cầu Kiệu tiếp nhận trình báo từ chị D.B.T. (SN 2003). Chị T. cho biết, khoảng 19h45 ngày 16/1, trong lúc chị đang đứng chờ người thân tại khu vực đầu hẻm đường Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu) thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát.

Công an mời làm việc để xử lý đối với V.Q.K. Ảnh: CACC

Tại đây, đối tượng đã dùng tay đụng chạm vào vùng nhạy cảm của chị T. rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định và mời đối tượng V.Q.K. về trụ sở làm việc.

K. che biển số xe, áp sát để sàm sỡ chị T. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, V.Q.K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đáng chú ý, để tránh bị lực lượng chức năng và camera an ninh phát hiện, K. đã dùng khẩu trang y tế che biển số xe trước khi thực hiện hành vi sàm sỡ.

Căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với V.Q.K. Cụ thể, K. bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), đồng thời phải xin lỗi công khai nạn nhân.

Ngoài ra, K. còn bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe gắn máy che lấp biển số (theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Tổng mức hình phạt mà đối tượng này phải nhận là 12 triệu đồng.