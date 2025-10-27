Không chỉ tại Ngày hội việc làm sân bay Long Thành mang đến cơ hội tuyển dụng, mà còn tạo một “cú hích” thúc đẩy việc làm, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giới trẻ. Cùng với đó, chương trình “Tuổi trẻ Đồng Nai thích ứng công nghệ, bứt phá trong kỷ nguyên số” do Tỉnh đoàn tổ chức đang mở ra hướng đi mới, giúp thanh niên chủ động thích ứng với thị trường lao động thời 4.0.

Làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai

Các hoạt động được thiết kế sinh động, thực tiễn như tập huấn kỹ năng số, khai thác nền tảng trực tuyến, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung, các cuộc thi lập trình hay hướng nghiệp chuyên sâu về chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Hùng Thắng, chuyên gia Khoa học máy tính đã có buổi chia sẻ chuyên đề về “Cơ hội việc làm cho thanh niên, sinh viên trong kỷ nguyên số”. Anh Thắng cung cấp cho đoàn viên, thanh niên bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động số ở Việt Nam, nơi công nghệ đang trở thành nền tảng cho mọi lĩnh vực.

Chuyên gia Khoa học máy tính chia sẻ về “Cơ hội việc làm cho thanh niên, sinh viên trong kỷ nguyên số”

Theo anh, những năm gần đây, nhóm ngành liên quan đến AI, phân tích dữ liệu, an ninh mạng, tự động hóa, thương mại điện tử và thiết kế trải nghiệm người dùng đang có nhu cầu nhân lực rất lớn, không chỉ ở trong nước mà trên phạm vi toàn cầu.

“AI là lĩnh vực được dự đoán sẽ phát triển nhanh nhất trong thập kỷ tới. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ ứng dụng AI cao tại khu vực Đông Nam Á, điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này sẽ ngày càng mở rộng”, anh Thắng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Khoa học máy tính, cơ hội nhiều không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể dễ dàng bước vào thị trường lao động số. Để tham gia và phát triển trong lĩnh vực này, sinh viên cần xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về công nghệ, toán học, tư duy logic.

Trong kỷ nguyên số “bằng cấp không còn là đích đến duy nhất, mà quan trọng là kỹ năng lâu dài”. Công nghệ thay đổi từng ngày, những kỹ năng hôm nay có thể lỗi thời chỉ sau vài năm, nên thanh niên cần không ngừng học hỏi và cập nhật tri thức mới.

Thanh niên là “trung tâm” của kỷ nguyên số

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện việc làm, chuyển đổi số đang len sâu vào từng hoạt động Đoàn Đội, mang đến cách tiếp cận mới trong việc kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng.

Anh Nguyễn Hùng Việt, chuyên gia Trí tuệ nhân tạo mang đến chuyên đề “Ứng dụng AI trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”, mở ra góc nhìn sinh động về việc AI đang từng ngày thay đổi cách cán bộ Đoàn tổ chức hoạt động, truyền thông và tiếp cận giới trẻ.

Anh Nguyễn Hùng Việt hướng dẫn “Ứng dụng AI trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”

Theo anh Việt, AI không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, từ thiết kế ấn phẩm truyền thông, tạo video tuyên truyền, phân tích dữ liệu hoạt động thanh niên đến việc tự động hóa quy trình tương tác với đoàn viên qua các nền tảng số.

“Thay vì tốn hàng giờ soạn thảo, thiết kế, giờ đây một cán bộ Đoàn có thể sử dụng các công cụ AI để tạo bài đăng, video, hình ảnh chỉ trong vài phút. Quan trọng hơn, AI giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nhu cầu, hành vi của giới trẻ để từ đó có cách tiếp cận phù hợp và hiệu quả hơn”, anh Việt chia sẻ.

Không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, AI còn giúp đổi mới tư duy làm công tác Đoàn, từ cách lập kế hoạch, triển khai phong trào đến đánh giá hiệu quả hoạt động. Những mô hình “Đoàn số”, “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ” hay “Không gian trải nghiệm AI” đang được nhiều cấp cơ sở đoàn ở Đồng Nai thử nghiệm và bước đầu cho kết quả tích cực.

“Giới trẻ hôm nay sinh ra trong thế giới số. Nếu tổ chức Đoàn không nhanh chóng thích ứng, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau chính đối tượng mình đang đồng hành”, anh Việt nhấn mạnh.

Đoàn viên ở Đồng Nai hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Từ những lớp tập huấn kỹ năng số đến các buổi chia sẻ chuyên đề công nghệ, dễ nhận thấy một thế hệ thanh niên Đồng Nai đang chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, không ngại thử nghiệm, không ngại va chạm với công nghệ.

Ông Phạm Văn Trinh - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai cho rằng, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là trọng tâm, đặc biệt ưu tiên đào tạo nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và an ninh mạng.

Đồng Nai đang thu hút đầu tư hình thành các khu công nghệ số, công nghệ cao, nhất là Khu công nghệ số ở Long Thành, gắn với phát triển các dự án bán dẫn, AI và năng lượng tái tạo trong và ngoài sân bay Long Thành.

Huy Hoàng